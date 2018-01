Ronaldinho tire sa révérence

40

On le savait tous, mais on refusait de l'entendre, de l'accepter, de se dire les choses telles qu'elles sont : Ronaldinho n'était plus un joueur de football depuis plusieurs mois déjà (depuis son départ de Fluminense en 2015, essentiellement). Sans doute parce que lui aussi niait l'évidence grâce à quelques petites douceurs distillées ça et là … Et puis là aussi , tiens. C'est désormais officiel : Ronnie prend sa retraite.» Une petite bombe émotionelle lâchée par son frère et agent, Roberto de Assis Moreira, au détour d'une interview accordée à, avant, quand même, de finir sur une note positive en évoquant le jubilé du Ballon d'or 2005 : «» Une dernière tournée digne de ce nom pour un homme qui, durant toute sa carrière, incarnait l'expression «» chaque fois qu'il posait son pied délicat sur une pelouse.Un homme qui va beaucoup nous manquer, donc.