Ronald Zubar vers le Red Star

Fini les délocalisations, la France est peu à peu en train de récupérer ses talentsAprès le retour de Dimitri Payet au pays, ce devrait être au tour d'un autre ancien Marseillais, Ronald Zubar, de retrouver l'Hexagone. Le Guadeloupéen sort de deux années au New York Red Bulls et désirerait se relancer au Red Star . À la clé, le défenseur de trente et un ans devrait pouvoir obtenir des possibilités de reconversion au sein du club.Le Red Bull, puis le Red Star... Prochaine étape : une idylle avec Axelle Red.