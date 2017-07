Ronald McDonald donne le coup d'envoi de Real-MU

2

Vidéo

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Venez comme vous êtes.Dimanche soir, le match amical entre le Real Madrid et Manchester United à San Francisco a offert une scène assez surréaliste. Oubliez les gamins porteurs de ballon à la sortie des vestiaires, ni même de simples arbitres, et faites place aux mascottes. Et pas n'importe laquelle.Si le Real Madrid s'est privé de Ronaldo pour sa tournée américaine, lesont hier pu compter sur son cousin américain : Ronald McDonald. Car oui, c'est bien la mascotte de la chaîne de fastfood qui s'est invitée sur le terrain à l'entrée des joueurs, ballon en main. Et ce jusqu'au coup d'envoi puisque Ronnie ales joueurs un à un, au milieu des arbitres. Une image qui résume parfaitement l'intérêt de l'ICC : le pognon. Moins classe que lede Drake avant le derby de Manchester la semaine passée, Ronald a-t-il été pistonné par son cousin capillaire Marouane Fellaini ?