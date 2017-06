Romuald Lacazette à Darmstadt

Und direkt die nächste Transfermeldung 💪 Romuald Lacazette unterschreibt ebenfalls einen Vertrag bis Juni 2020 #sv98 pic.twitter.com/eaGw8X9K6v — SV Darmstadt 98 (@sv98) 22 juin 2017

Si l'on ne sait pas encore où va signer Alexandre Lacazette , on connait au moins la future destination de son cousin.En effet, Romuald Lacazette s'est engagé trois ans avec Darmstadt en deuxième division allemande. Formé au PSG , il évoluait l'an passé au TSV Munich 1860. Moins en vu que son illustre cousin, Romuald y a inscrit un seul petit but et délivré quatre passes décisives. Bon, en même temps il est milieu.Pénalty pour Darmstadt