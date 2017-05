Romero sera bien titulaire en finale de l'Europa League

0

On ne change pas une équipe qui gagne,Finale ou pas, Mourinho a tranché, ce sera bien Romero qui gardera les cages de Manchester United contre l' Ajax en finale d'Europa League, le 24 mai prochain. Le gardien argentin a été titulaire lors des dix dernières rencontres de la compétition, et n'a pas concédé de buts à six reprises. Avec l'enjeu de la finale, un trophée à aller chercher et une qualification en Ligue des Champions, des rumeurs évoquaient un retour de De Gea.» , a déclaré le Mou. «» .En mettant le gardien de la sélection argentine titulaire en finale d'une compétition, Mourinho démontre une nouvelle fois son amour du risque.