Les yeux rouges

« J'ai des choses à vous dire » , c'est le titre d'un texte publié sur The Players' Tribune, signé Romelu Lukaku. Où l'avant-centre des Diables rouges revient sur son enfance précaire à Anvers. Poignant.

Pain et lait au déjeuner

« Je jouais avec tellement de colère »

Par Florian Lefèvre

Groupe G Pts J. G. N. P. Diff. 1 Belgique 3 1 1 0 0 3 2 Angleterre 3 1 1 0 0 1 3 Tunisie 0 1 0 0 1 -1 4 Panama 0 1 0 0 1 -3



Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avant d’être le type arrogant qui veut «» , avant d’être le buteur de la Belgique critiqué pour son style bourrin au milieu de la finesse d'Hazard, De Bruyne & co, avant d’être vu par une présentatrice de JT de France 2 comme l’un de ces millionnaires que l’on regarde courir derrière un ballon à la Coupe du monde , Romelu Lukaku a vécu la pauvreté. Pour de vrai. Cela lui donne-t-il le droit de recevoir plus d’empathie que ceux qui ont souffert comme lui, sans pour autant vivre aujourd’hui de leur talent avec des émoluments mensuels à six chiffres ? Non, mais son histoire mérite au moins d’être connue.Le Belge se raconte dans un long texte de huit feuillets, publié le 17 juin dans- un média lancé en 2014 par l’ancien joueur de baseball Derek Jeter, qui donne la parole à des sportifs en leur permettant d’écrire ou de faire rédiger à la première personne sur des sujets qui leur tiennent à cœur. «, attaque Lukaku.» Quelques années plus tôt, le père, Roger Lukaku, footballeur pro au RFC Seraing en première division belge, avait failli signer au Standard de Liège, mais le transfert ne s’était pas fait. Finalement, à la fin de sa carrière, le père n’a plus un rond et une famille à nourrir., poursuit Romelu, dont la mère travaille alors comme femme de ménage.» Au menu, ce jour-là, ce sera du lait dilué avec de l’eau. «[...]Il n'y a plus d’électricité ni d’eau chaude à la maison – «» –, le grand frère de Jordan a l’âge de faire des gribouillages dans ses cahiers, mais il sait une chose : il ne veut plus voir sa mère devoir servir à ses fils du pain avec du lait dilué à l’eau. «"Quand est-ce qu’on peut démarrer une carrière de footballeur professionnel ?""Seize ans.""OK, seize ans, alors." »Le natif d'Anvers, d'origine congolaise par ses parents, part en mission. «» Par exemple celui qui lui a ordonné de montrer sa carte d'identité dans un match U12 parce qu'il le soupçonnait de ne pas avoir l'âge requis. «"Oh, j'allais déjà tuer ton fils, mais maintenant, je vais le détruire... Tu vas devoir le ramener à la maison en pleurs." »Le 24 mai 2009, à la 65minute de la finale retour du championnat de Belgique entre le Standard de Liège et Anderlecht, Romelu Lukaku fait son entrée en jeu sous le maillot des Mauves, il a 16 ans et 11 jours. Le Standard remporte le titre, mais Anderlecht empochera le suivant avec Lukaku meilleur buteur du championnat. Neuf ans plus tard, l'attaquant belge est encore en mission pour ramener une Coupe du monde en Belgique. Peut-être une idée de sujet pour le JT d'Anne-Sophie Lapix si les Diables rouges soulèvent le trophée le 15 juillet à Moscou.