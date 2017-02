Romario accro au sucre

0

Certains footballeurs ont fini avec des problèmes de coke, d'autres, de tarte au citron.C'est le cas du champion du monde 1994 Romario, qui avoue y être accro dans un entretien avec l'émission brésilienne Fantastico. La révélation de cette anecdote tout à fait fascinante cache cependant une réalité un peu moins rose. Peu après la fin de sa carrière professionnelle en 2009, Romario s'est vu détecter un diabète de type 2. Six ans après cette révélation, la situation s'était fortement dégradée et l'homme aux mille buts avait dû être opéré, alors que son taux de glucose dans le sang oscillait entre 380 et 400 mg/l.Opération qui a eu lieu à la fin de l'année 2016 et dont les conséquences ont été immédiatement visibles : Romario a perdu quinze kilos. Des photos de lui ont alors circulé sur Internet, provoquant l'inquiétude de ses adorateurs, mais également ses électeurs car le joueur de l'année 1994 est désormais sénateur de l'État de Rio. Son passage sur Fantastico visait donc à les rassurer et à mettre fin aux spéculations : «» , a-t-il déclaré avant d'expliquer que son opération consistait à réduire la taille de son estomac et à l'amputer d'une partie de son intestin grêle. Ceci afin de stimuler la production d'insuline.Peut-être l'ancien international brésilien arrivera-t-il désormais à modérer sa passion pour le sucre. «» , déplore-t-il.(le petit) est devenu(le maigre), mais à cinquante-et-un ans, il n'a pas perdu de sa superbe.