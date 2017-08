Roman Ponomarev : « Organiser la Coupe du Monde de football dans la paille »

Il y a quelques jours, Roman Ponomarev, un fermier russe, a fait parler de lui pour avoir construit un stade de foot en paille. Le but ? Protester contre les coûts de construction du nouveau stade du Zenith, en prouvant que l'on peut construire un stade avec 500 euros. Une telle démarche méritait bien un entretien.

Notre ferme est située dans le strict fédéral de Stavropol, c’est à 1500 kilomètres au sud de Moscou. On fait pousser des pastèques, des melons et des citrouilles. Mon père, quant à lui, produit du blé et de l’orge. Le développement de notre économie est difficile. Mais les sanctions de l’Ouest aident beaucoup notre pays, en l’absence de concurrence externe, les produits nationaux sont devenus plus faciles à développer.C’est une malheureuse histoire qui nous a amené à réaliser ces constructions. Une nuit, une ferme concurrente a allumé un incendie sur nos terres, notre champ est parti en fumée avec notre récolte. En réponse, nous avons couverts la terre brûlée avec de la paille, afin de ne pas interpeler les automobilistes qui passaient sur la route longeant notre champ. Et puis quelqu’un a eu l’idée de créer des compositions en paille. C’est là qu’est apparue la première vache en paille, rejoint rapidement par tout un univers élaboré dans le même matériau.Il y a quelques années, j’ai eu la possibilité de voyager en Egypte. Une immersion totale dans l’histoire qui m’a permis de visiter les Pyramides, le Sphinx et différents musées. En Russie, tout le monde n’a pas l’habitude de se relaxer à l’étranger, et nous avons décidé de permettre aux gens de contempler quelques merveilles du monde ici, dans le territoire de Stavropol. Les pyramides et le Sphinx ont donc vu le jour dans notre parc. Ces pyramides sont des répliques fidèles, dans l’une d’elles, il y a même un tombeau avec une momie.La construction du stade a été rapide, nous l’avons construit en seulement cinq jours. L’édifice nous a coûté quarante et un mille roubles (environ 570 euros), notamment pour payer l’essence et un peu de foin. Nous n'avons pas eu beaucoup de mal à trouver toute cette paille, dans la mesure où comme je l’ai dit avant, mon père cultive du blé et de l’orge.L’inauguration s’est bien passée, on a organisé un tournoi opposant six équipes de la région. L’équipe de notre ferme s’est inclinée face à un adversaire méritant. Depuis, les matchs se succèdent. Ce mois-ci, on a pour projet d’organiser la Coupe du Monde de football dans la paille. Aucune équipe étrangère ne s’est pour l’instant manifestée, mais nous serions très honorés d’en recevoir. On profite de cette interview pour inviter les français à venir participer !C’est glissant, alors c’est encore plus compliqué que de jouer dans du sable, on se fatigue vite. La paille empêche la balle de rouler, ça donne lieu à des actions assez étranges. Vu les spécificités, on peut dire que ça s’apparente plus au Beach Volley. Le jeu est spectaculaire, on voit parfois de beaux mouvements.Oui, à l’automne on sera obligé de tout démonter pour nourrir les animaux. Mais cela arrive chaque année, et l’année suivante on élabore de nouvelles constructions.Comme Saint-Pétersbourg est à deux-mille kilomètres de la ferme, c’est assez compliqué de se rendre au stade, donc je n’y suis jamais allé. Le club m’a invité à assister un match (). Lorsque la saison des récoltes sera terminée, j’honorerai avec grand plaisir cette invitation. Malgré la distance, je regarde les matchs à la télé, et je n’en rate presque aucun.Les dépenses du Zénith ne sont pas toujours justifiées. Je pense qu’on peut dépenser de l’argent de façon plus rationnelle. Dans le monde, il y a de nombreux joueurs talentueux et qui ne coûtent pas si chers que ça. En 2008, le Zénith a remporté la Coupe de l’UEFA sans avoir fait venir de joueurs très chers, mais avec de nombreux talents russes comme Andreï Arshavin ou encore Igor Denisov.On veut aider le gouvernement à lutter contre la corruption. Les estimations du coût du nouveau stade ne cessent d'augmenter, au point d'avoir atteint une somme astronomique. On ne peut que rigoler sur ce sujet, sinon nous n’influencerons pas la situation.Oui j’étais content, un gros tournoi dans son pays c’est toujours une bonne nouvelle. C’est une belle réussite, on va pouvoir voir de grands matchs. J’ai voyagé à Sotchi en 2014 pour les Jeux Olympiques d’Hiver, là j’ai réalisé que mon pays était capable d’organiser un grand évènement sportif. Assurez vous d’assister à ça de vos propres yeux.On espère. Peu importe comment notre équipe va jouer, nous la supporterons, c’est notre unique amour.Bien sûr, on pense même à déclarer notre stade comme terrain de réserve. Nous serions heureux que notre travail soit utile. Et très sérieusement, j’invite tous ceux qui veulent se rendre à la Coupe du Monde 2018, à nous rendre visite. Vous serez bien accueillis avec de délicieuses pastèques, vous pourrez jouer au football dans la paille et venir découvrir notre musées à ciel ouvert. D’ailleurs, l’an dernier nous avions fabriqué une Tour Eiffel en paille dans notre parc, elle est un peu moins grande que l’originale, mais ça avait de la gueule. J’espère quand même qu’un jour je pourrais voir l’originale.