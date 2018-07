Roman Ponomarev : « On a créé une fanzone en paille »

À l'été 2017, Roman Ponomarev bâtissait un stade en paille pour dénoncer les coûts de construction des enceintes du Mondial 2018. Un an plus tard, on a retrouvé le paysan russe qui a entre-temps retourné sa veste.

Propos recueillis par Adrien Hémard

On a fait une très bonne saison dans les champs et dans le parc.Grâce aux journalistes, beaucoup de Russes et d’étrangers sont venus voir nos constructions. Cet hiver, on s’est reposés, on en avait besoin, et depuis mars on a attaqué un nouveau cycle.Oui ! Le club m’a bien invité et j’ai eu la chance de visiter cette magnifique ville et son stade en octobre dernier. Le Zénith nous a offert des places pour le match, et en plus c’était contre le Lokomotiv Moscou , donc c’était génial ! On a même eu la chance de rencontrer les joueurs et de sympathiser avec eux.Je dois avouer qu’il est magnifique, impressionnant. C’est un vrai bijou !J’ai dû le démonter en automne pour passer l’hiver, et la paille qui le composait a été solennellement servie aux animaux de la ferme.C’est assez dur psychologiquement de devoir toujours tout démonter à l’approche de l’hiver, que ce soit le stade ou les autres structures de paille. Elles nous apportent tellement d’émotions collectives !Évidemment. Cette année, nous avons un nouveau stade, plus grand et plus beau que le premier, puisque nous avons prévus plus de ballots de paille.On accueille beaucoup de matchs, dont des rencontres officielles ! La prochaine est d’ailleurs prévue pour l’ouverture de la saison, c’est-à-dire aujourd’hui même.Pas encore, mais on y travaille. Les négociations avancent doucement. Je pense qu’après la Coupe du monde brillamment organisée dans notre Russie , ce sera plus facile d’attirer des participants pour notre Coupe du monde dans la paille.Il y a plusieurs sortes de football, même dans la boue, donc pourquoi pas créer une Fédération de football dans la paille ! Je suis prêt.L’Égypte m’a beaucoup impressionné en tant que pays, et ses symboles sont connus dans le monde entier, donc c’était facile de commencer par construire des pyramides en paille. On a même essayé de faire une statue de Mohamed Salah en paille à côté de notre sphinx.Mais à cause des mauvais résultats de l’Égypte, on a abandonné l’idée. Leur sélection dépendait trop de Salah, qui n’était pas à son niveau.Non ! Je suis russe, et je supporterai toujours laNotre parc est assez loin des sites d’accueil du mondial : le stade le plus proche est à 380 km à Rostov . Même si Sotchi et Volgograd sont à peine plus loin, à l’échelle russe. Du coup, pour le moment, on n’a pas reçu trop de touristes venus pour le Mondial. Et puis, pour nous, la saison commence seulement et on mise surtout sur cet été.J’ai eu la chance d’aller voir le superbe Espagne Portugal à Sotchi, avec six buts, des émotions de dingue et un énorme Cristiano Ronaldo ! J’apprécie vraiment cette Coupe du monde, elle offre de belles vacances aux Russes ! Dans notre parc, on a créé uneen paille pour diffuser les matchs sur un écran géant. Ça attire beaucoup de monde ! Je trouve ça génial de pouvoir vivre ça avec tous les habitants du coin et toute la Russie Notre ville est perdue entre trois villes hôtes distantes chacune d’environ 500 km, donc économiquement, on ne la ressent pas. Sinon, le Mondial est partout, tout le monde en parle, le regarde. Et la plupart des gens vont voir au moins un match.J’étais venu en France pour l’Euro 2016, donc je peux comparer. Et je peux affirmer que notre Mondial est très bien organisé.Je pense que les supporters repartiront avec une très bonne impression de notre pays, et diront que la Russie n’est pas un pays froid et sombre, mais un pays de personnes gentilles, agréables et accueillantes.Je suis très content de nos deux victoires, mais le vrai test sera d’affronter l’ Espagne cette après-midi. Là, on va vraiment voir ce qu’on vaut.Non, ce sont des polémiques politiques qui amènent ce genre de rumeurs. Le sport souffre du contexte politique autour de le Russie . Le dopage est répandu dans le monde entier, mais on ne vise que les Russes... Pour moi, c’est de la politique.L’ Espagne ... s’ils nous battent.Les Brésiliens gagneraient facilement, parce qu’ils sont habitués depuis l’enfance à jouer dans des conditions difficiles comme sur le sable. C’est eux qui seraient le plus à l’aise sur de la paille, c’est logique.