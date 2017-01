Rolán manque à l'appel à Bordeaux

0

Le petit Rolán est attendu au Haillan.Alors que la reprise de l'entraînement des Girondins de Bordeaux était prévue ce dimanche au Haillan, un seul joueur manquait à l'appel, Diego Rolán. Alors que les hommes de Jocelyn Gourvennec sont partis en stage sur l'île de Ré ce dimanche soir, le club bordelais a déclaré que l'absence de l'attaquant uruguayen était «» .Deux hypothèses sont alors évoquées pour expliquer son absence. La première : Diego Rolán a passé les fêtes tranquille en Uruguay et, après avoir vu la météo, a refusé de rentrer tout de suite en France. La seconde : il était totalement soûl le soir du Nouvel an et n'avait pas totalement décuvé dimanche après-midi.Espérons que les Girondins ne sanctionnent pas Diego Rolán, pour ne pas le priver du privilège de fouler la pelouse de Gabriel-Montpied.