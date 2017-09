Rohingyas, footballeurs en exil

Depuis plusieurs années, des milliers de Rohingyas fuient pour échapper aux persécutions du régime birman. En Malaisie, plusieurs réfugiés de cette minorité musulmane ont formé le Rohingya Football Club pour défendre leur cause. Et, pourquoi pas, pour participer à une Coupe du monde.

15

Rohingyas, entre talent et génocide

« L’espéranto avec des jambes »

Cinq cents euros sur la table

Mondial en vue

Par Robin Richardot

Tous propos recueillis par RR

Un exemple classique de nettoyage ethnique. C’est ainsi que l’ONU qualifie ce qu’il se passe en Birmanie, où des centaines de milliers de Rohingyas (une minorité musulmane) sont obligés de fuir vers les pays voisins pour échapper aux persécutions du régime. Une cause qui a forcément rattrapé le monde du football. Lundi 4 septembre, le Premier ministre du Kirghizstan avait décidé d’annuler la rencontre face à la Birmanie «» . Pas de bol, plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux avaient appelé à profiter de ce match dans un pays à majorité musulmane pour organiser une manifestation pacifique contre les violences meurtrières faites aux Rohingyas. La plupart ont fui vers le Bangladesh , mais certains ont préféré gagner la Malaisie . Parmi ceux-là, une cinquantaine ont formé le Rohingya Football Club, basé à Kuala Lumpur. Le rêve de Muhammed Noor, président du club, est aujourd’hui de monter une équipe nationale en réunissant tous les Rohingyas à travers le monde pour jouer un match amical contre la Birmanie. Comme un signe de paix.Aung San Suu Kyi, chef du gouvernement birman (et accessoirement prix Nobel de la paix), a beau dénoncer «» sur le drame des Rohingyas, Muhammed Faruk a une vision tout autre de la réalité. «» , s’énerve celui qui est à la fois secrétaire et joueur du Rohingya Football Club. Il n’a jamais eu l’occasion de jouer au football en Birmanie et ne s’y met qu’une fois arrivé en Malaisie, en 2014. «» , raconte-t-il. Un an plus tard naît le Rohingya Football Club, censé apporter de la bonne humeur et de la motivation à ces réfugiés, notamment aux plus jeunes, pour éviter qu’ils ne se laissent tenter par le crime et autres activités illégales.Mais pour Muhammed Faruk, le football est aussi un excellent moyen pour communiquer avec les autres parties du globe et servir de vitrine pour la cause rohingya. «» , assure-t-il. La paix, les Rohingyas voudraient notamment la faire avec leur pays d’origine, la Birmanie. «» , déplore le secrétaire du RFC.Aujourd’hui, le club cherche des sponsors pour pouvoir grandir et attend beaucoup plus de soutien de la communauté internationale. James Rose a été un des premiers à leur venir en aide. Cet ancien conseiller qui travaillait pour le Programme alimentaire mondial a lancé, qui vient en aide aux réfugiés rohingyas à Kuala Lumpur. «» , explique James Rose.Bref, utiliser le football pour venir en aide à cette communauté tombait sous le sens : «"l’espéranto avec des jambes".» James Rose entre donc très vite en contact avec les fondateurs du club. Il fournit alors l’équipement nécessaire pour jouer au football, prend en charge le transport pour les matchs et les entraînements et le paiement pour avoir un terrain. Une aide précieuse, mais le fondateur dune veut pas s’arrêter en si bon chemin. «» , concède-t-il.Le rêve du Rohingya Football Club serait désormais de participer à une Coupe du monde. Mais pas n’importe laquelle : celle organisée par la ConIFA (Confédération des associations de football indépendantes), une ONG à but non lucratif basée en Suède , qui sert de Fédération pour toutes les associations en dehors de la FIFA. «» , avance Sascha Düerkop, cofondateur de la ConIFA et convaincu que le sport devrait être un droit universel accessible à tous.Du moins accessible à tous ceux qui peuvent mettre cinq cents euros sur la table. Ce qui n’est pas le cas du Rohingya Football Club. «» , prie Muhammed Faruk.Les Rohingyas louperont donc la Coupe du monde 2018 organisée par la ConIFA, à Londres, et n’imiteront pas la performance du Comté de Nice, champion en 2014. Mais le club garde le Mondial 2019 dans le viseur, car un tel événement mettrait encore plus en valeur leur cause. «, résume Sascha Düerkop.» Et les Rohingyas, eux, ne seraient pas contre avoir une vie quotidienne comme tout le monde.