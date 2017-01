Roger Milla et la « trahison » des joueurs camerounais

L'indignation du vieux lion.A 64 piges, Roger Milla garde un œil avisé sur la sélection camerounaise. Et l'ancien Lion Indomptable s'est insurgé ce lundi contre les sept joueurs camerounais ayant refusé de participer à la CAN, qui se tient actuellement au Gabon , pour favoriser leur carrière en club. Parmi eux, on trouve des joueurs accomplis du foot européen comme Joël Matip ,le défenseur de Liverpool ou Maxim Choupo-Moting , l'attaquant de Schalke 04 » a déclaré Milla.Ce qui est sur, c'est que la fédération camerounaise ne semble pas disposée à faire de cadeaux aux joueurs qui ont snobé la sélection. Joël Matip l'a appris à ses dépens.