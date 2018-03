Rodrigo et Kondogbia assomment Séville

Costaud et opportuniste dans son déplacement à Séville, le FC Valence s’impose grâce à un doublé de Rodrigo (2-0). Auteur des deux passes décisives, Kondogbia place les Murciélagos dans une position idéale pour la qualification en Ligue des champions.

La géométrie Kondogbia

Les gants de Neto

FC Séville (4-3-3) : Rico – Layún, Lenglet, Mercado, Escudero – Nzonzi, Banega, F.Vázquez – Nolito (Correa, 63e), Sarabia (Ben Yedder, 71e), Muriel (Sandro Ramírez, 81e). Entraîneur : Vincenzo Montella.



FC Valence (4-4-2) : Neto – Gayá, Murillo, Garay, G.Paulista – Kondogbia (Torres, 77e), Parejo, Coquelin, Guedes – Rodrigo, Zaza. Entraîneur : Marcelino García Toral.

C’est une action similaire à celle du premier but de la rencontre. Mêmes acteurs, même résultat. Depuis sa propre moitié de terrain, Geoffrey Kondogbia démarre une accélération phénoménale où le natif de Nemours va éliminer quatre adversaires à la suite, avant de distiller une somptueuse passe en profondeur dans la course de Rodrigo Moreno . Avec un temps suffisant pour boire un café et lire le journal, l’international espagnol s’avance devant Sergio Rico et place un ballon imparable au ras du poteau. S’il reste 23 minutes dans le temps réglementaire, Séville ne se fait plus d’illusion : la défaite se profile, et sa qualification pour la prochaine campagne de Ligue des champions devient très hypothétique.Sous le soleil, Sévillans etsavent qu’il va falloir suer pour ce choc de Liga. Distancés de huit points par leur adversaire direct au coup d’envoi, lessont les premiers à lancer les hostilités avec un 4-3-3 porté vers l’avant et des combinaisons régulières entre Franco Vázquez Pablo Sarabia et Luis Muriel . Sur une combinaison avec son meneur de jeu italien, le dernier cité est proche de tromper Norberto Murara Neto , mais un dégagement de José Luis Gayá sur sa ligne empêche l’explosion du Sánchez-Pizjuán. En guise de réponse, Valence se montre d’un froid réalisme : Kondogbia lâche une délicieuse ouverture de quarante mètres dans les pieds de Rodrigo , qui ne se fait pas prier pour ouvrir le score en fixant Rico d’une main de maître (25).Touchée dans son orgueil, Séville se met à enchaîner les phases d’incursions au sein de la surface. Côté droit, Pablo Sarabia combine avec Vá zquez, puis arme une puissante frappe détournée par Neto en corner. Dix minutes plus tard, Muriel est quant à lui stoppé par la barre transversale de Neto, dont le talent provoque la chance. Forcément déçus du déroulement de cette première période, less’énervent et prennent une flopée de cartons jaunes avant la mi-temps. Pendant ce temps-là, Marcelino frissonne sur une dernière opportunité de Simone Zaza . Moins dominateur, mais plus létal, Valence souhaite faire le break et s’installer définitivement dans le top quatre national.Passé l’échange d’amabilités à la suite de la fin du premier round, les 22 acteurs reprennent place avec des pieds plus chauds que jamais. Métronome de son onze, Éver Banega lance une frappe lointaine et vicieuse, boxée avec grande sécurité par le mur Neto . La cocotte andalouse commence à s’ébouillanter devant autant d’actions, et la déviation de Clément Lenglet sur un coup franc de Sarabia trouve encore et toujours le même lieu de mort : dans les gants de Neto . En face, Rico n’est pas en reste : sa magnifique parade pour empêcher le doublé de Rodrigo le confirme. Sauf que ce doublé, Rodrigo va aller le chercher un peu plus tard grâce au festival Kondogbia (67). Majestueux, le Français sortira un peu plus tard pour souffler après l'effort. Onze points d’écart au classement au coup de sifflet final, voilà de quoi refroidir Séville dans son objectif de participer à la C1 l’an prochain.