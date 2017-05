Rodelin sauve le Stade Malherbe

1

KC

Les ressources mentales de Rony Rodelin.Dans le temps additionnel, l'attaquant caennais a surgi au premier poteau pour catapulter le ballon au fond des filets, et permettre aux siens d'égaliser contre le Paris Saint-Germain. Un but d'autant plus important qu'il permet à ce moment-là aux Caennais de sortir de la zone de relégation et de se sauver dans les derniers instants.Quinze minutes plus tôt, Rodelin loupait le penalty de l'égalisation, et un but pour un hors-jeu inexistant était ensuite refusé à Caen. Costaud de s'en être remis.