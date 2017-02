Roda JC, le nouveau club fou d'Eredivisie ?

Un millardaire suisso-russe comme nouvel investisseur, Nicolas Anelka dans l'équipe dirigeante et près d'une quinzaine de joueurs recrutés cette saison : pas de doute, c'est le Roda JC qu'il faut suivre sur cette saison d'Eredivisie 2016/2017.



Par Matthieu Rostac, à Amsterdam

Si le Feyenoord , l' Ajax et le PSV Eindhoven se tirent invariablement la couverture du spectacle sportif aux Pays-Bas depuis plusieurs années, ce sont les tréfonds de l'Eredivisie qui agitent les coulisses du football batave. L'année dernière, une affaire de matchs truqués éclaboussait Willem II, tandis que Twente manquait de peu la relégation administrative, dégainant la possibilité d'aller jouer en... seconde division allemande. Cette année, l'investisseur chinois Hui Wang fait tourner en bourrique l'ADO La Haye, mais c'est surtout Roda JC qui fait parler de lui, entre son nouveau propriétaire milliardaire Aleksei Korotaev, Nicolas Anelka pour bosser le centre de formation et une foultitude de joueurs recrutés en un temps record.Comment Aleksei Korotaev, un milliardaire suisso-russe ayant fait fortune dans la banque, désormais propriétaire du fonds d'investissement AK Investment Holding Limited, se retrouve parachuté comme nouvel actionnaire de Roda JC, club de Kerkrade, ville de 46 000 habitants collée à la frontière allemande ? Grâce à un fan de Roda JC, bien sûr ! Stijn Janssen, avocat fiscaliste et collaborateur de Korotaev à Dubaï – là où il est domicilié – a convaincu ce dernier de mettre quelques deniers dans le club des Miniers du Limburg. 5 à 10 millions d'euros (une pécadille !) pour être plus exact, obtenant au passage un statut d'actionnaire minoritaire avant, peut-être, une plus grosse acquisition en juin prochain. De fait, le budget de Roda JC devrait passer de 10 à 15, voire 20 millions. Korotaev s'est senti pousser des ailes lors de sa première conférence de presse : «» Très bien. Pour cela, il faudra disposer des trois gros clubs bataves ( Ajax PSV ) dont les budgets sont quatre à cinq fois supérieurs à celui de Roda JC après apport suisso-russe. Avant ça, il faudra se maintenir en Eredivisie, le club pointant actuellement à l'avant-dernière place du championnat. Enfin, il faudra y aller mollo sur les effets d'annonce, Aleksei : le banquier avait pronostiqué Roda JC gagnant 2-1 sur l' Ajax le week-end dernier. Finalement, ce sont les ajacides qui ont remporté le match 2-0.S'il est arrivé en conférence de presse avec un maillot jaune et noir sur le dos, Nicolas Anelka a rapidement rectifié le tir : «» Non, Nico est là avant tout pour rendre service à son ami et voisin doubaïote Aleksei. Dans les faits, l'ancien attaquant du PSG et de Chelsea devrait se concentrer sur le centre de formation ainsi que sur ledu marché français. «» , a-t-il annoncé. Mais l'arrivée d'Anelka du côté de Kerkrade ne réjouit pas tout le monde, puisque Ron van der Wieken, porte-parole de la communauté juive aux Pays-Bas , a qualifié la venue du Français de «» , ayant toujours en travers de la gorge sa célébration de but en forme de quenelle lorsqu'il jouait à WBA . «» Et pourtant, si. L'une de ses premières actions a d'ailleurs été de signer en prêt le joueur du SC Bastia Lyes Houri , donc, mais aussi Beni Badibanga Standard Liège ), Bryan Verboom (Zulte-Waregem), Ognjen Gnjatic (Platanias), Simeon Raykov (Lokomotiv Plovdiv), Thanasis Papazoglou (Courtrai), Stefan Savić (Slaven Belupo), Mohamed El Makrini (Odense) et Gyliano van Velzen (Volendam) ont signé à Roda JC en moins d'un mois – pour les amoureux des maths, ça fait un joueur toutes les 81 heures. Un vrai petit concours de l'Eurovision du côté du Limburg, qui vient compléter la somme astronomique des trente-cinq précédents joueurs qui ont signé chez les Miniers en seulement dix-huit mois. Et sur ces neuf recrues hivernales, Ton Caanen, le directeur technique du club, a confirmé que quatre d'entre elles avaient été signées par Aleksei Korotaev sans consulter la cellule de recrutement jaune et noir.Parmi ces neuf recrues, certaines ont oublié de faire leurs devoirs avant de se faire interviewer par la presse néerlandaise. Lorsque le journaliste de NOS mentionne le nom de Kerkrade, l'ailier belge Beni Badibanga répond, étonné : «» Bah tu joues à Kerkrade, cher Beni, et non Kerklaar. Une ville située à quarante bornes de ton ancien club, le Standard Liège