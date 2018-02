Rod Fanni libéré par l'OM

NB

Les histoires d'amour finissent mal en général.Clap de fin pour Rod Fanni à l'Olympique de Marseille après six années de vie commune entrecoupées d'une petite infidélité à Al-Arabi et Charlton.L'ancien international français (5 sélections) n'a pas joué le moindre match cette saison et avait exprimé son mal-être dans les colonnes deen décembre dernier à la suite de sa mise à l'écart du groupe professionnel.Deux mois plus tard,a révélé ce lundi matin que le contrat du défenseur de 36 ans avait pris fin quatre mois avant son expiration. Rod Fanni avait déjà été mis à pied fin janvier en prévision d'une rupture de contrat.Cinq jours après la Saint-Valentin, ça fait mal quand même.