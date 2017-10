Rochemback arrêté pour des combats de coqs

PD

Du terrain à la basse-cour.L'ancien milieu défensif du FC Barcelone Fabio Rochemback, avait raccroché les crampons en 2013 après une dernière pige en Chine . De retour dans son pays natal, le Brésilien de 35 ans s'est reconverti dans un sport illégal là-bas, le combat de coqs. Le quotidien localaffirme que le joueur retraité a été arrêté à Palmeira das Missoes et sera poursuivi pour «» .L'opération de police a permis de saisir 89 coqs de combat, un fusil et plus de 27 000 euros. Cette affaire implique une centaine de personnes, dont l'ancien pensionnaire du Barça entre 2001 et 2005. Ce dernier avait déjà eu une affaire similaire en 2011 lorsqu'il évoluait au Sporting . Les autorités portugaises avaient découvert des coqs de combat dans sa ferme.Des combats de Footix, en somme.