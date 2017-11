Robinho revient sur son passage à Manchester City

1

Première recrue de l’ère Mansour à Manchester City en 2008, et ancien plus gros salaire de Premier League, Robinho est revenu sur l’ascension compliquée desvers les sommets du championnat d'Angleterre. L’attaquant de 33 ans a dans sa ligne de mire la vie extra-sportive des joueurs de l’époque, mais aussi le niveau global de l’effectif., a-t-il plaisanté pour leEt étaient forcément un peu plus en-dedans les jours de matches. «, concède l’actuel joueur de l’Atletico Mineiro.Plus besoin d'un Messi quand on a un Jesus.