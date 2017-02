Roberto Gagliardini, en bleu et noir

Transféré à l’Inter cet hiver, Roberto Gagliardini est passé des Nerazzurri de l’Atalanta à ceux de l’Inter. Révélation de ce début de Serie A, le Bergamasque a vu sa cote monter vertigineusement en l’espace de quelques mois. Laissant définitivement derrière lui l’image de joueur doué, mais fragile physiquement et mentalement, qui lui collait aux basques ces dernières années.

Avec lui, tout a l’air simple. Ce 14 janvier 2017, Roberto Gagliardini effectue son premier match sous les couleurs de l’ Inter face au Chievo Verone et la nouvelle recrue lombarde est déjà comme un poisson dans l’eau. Derrière sa silhouette élancée, ses petits pas au milieu de terrain et sa décontraction balle au pied, on décèle chez lui une forme de nonchalance et de facilité qui tranquillisent déjà le milieu des, alors que l’ Inter s’impose sur le score de 3-1. Difficile alors d’imaginer qu’il y a un an à peine, Gagliardini, pur produit du centre de formation de l’ Atalanta , bataillait encore pour se faire un nom sur les terrains de Serie B.Avant de goûter aux sommets de la Serie A, Gagliardini a d’abord dû apprendre le football italien à la dure. Pourtant, sa carrière semblait lancée comme sur des rails dès sa plus tendre enfance : à sept piges, ce natif de Bergame se fait repérer par les recruteurs locaux de l’ Atalanta . Direction Zingonia, le centre de formation du club bergamasque, réputé comme étant l'un des tout meilleurs d’ Italie S’ensuivent douze ans d’une formation sans vagues, où Gagliardini semble s’imposer sereinement au-dessus de la mêlée, sans avoir à forcer son talent : «» , confie Alessandro Gagliardini, le père du néo. «» Le 4 décembre 2013, le voilà même qui fait ses débuts en Serie A à dix-neuf ans, contre Sassuolo . Seulement, il est rapidement jugé un peu tendre par la direction bergamasque pour répondre aux exigences du très haut niveau. Et est envoyé en prêt en Serie B entre 2014 et 2016, à Cesena, Spezia, puis Vicenza.Une éclosion alors retardée par une personnalité encore un peu trop effacée et un physique capricieux. À vingt ans passés, Gagliardini se cherche encore. «, reconnaît lade Roberto » Ce qui ne l'empêche pas de taper dans l’œil de ses entraîneurs successifs, qui se chargent de l’endurcir de corps et d’esprit, afin de polir le diamant brut : «, analyse Pierpaolo Bisoli, qui a eu Roberto sous ses ordre à Cesena.» , regrette pour sa part Nenad Bjelica, qui a eu Gagliardini sous ses ordres à Spezia. «» Dans l’ombre de la Serie B, Gagliardini apprend à composer avec les blessures et la concurrence. Il s’étoffe et commence alors à réaliser qu’il lui est possible de percer dans le football de haut niveau : «» La machine est lancée.De retour à l’Atalanta, le milieu de terrain exprime son talent dans un environnement idéal. Car son explosion soudaine est autant à mettre à son crédit qu’à celle de Gian Piero Gasperini, nommé à la tête de la Dea à l’été 2016. Là, l’ex-du Genoa met en place son 3-4-3 maison, formation résolument agressive et offensive dont la base consiste à «» . Un plan de jeu et un entraîneur qui se révèlent correspondre parfaitement aux capacités de Gagliardini. Rapidement, son mètre 88, ses longs compas, sa lecture du jeu, ses redoublements de passes précis et son aisance des deux pieds lui valent de se faire surnommer le Pogba blanc par les médias italiens.Et même si les atouts de Gagliardini sont finalement assez différents de ceux de l’ancien, lui assume volontiers la comparaison : «» Pour se construire peut-être un jour un destin à la hauteur du néo Mancunien, Roberto a dû se résoudre à quitter l’Atalanta, «» , pour l’Inter. Un club d’une tout autre dimension, mais dont les couleurs fétiches sont les même que celles du club de Bergame, comme n’a pas manqué de le faire remarquer Gagliardini, dans une lettre d’adieu auxde son club de toujours : «neroazzurro» Et s’il est impossible de déterminer si sa carrière pourra atteindre les sommets qu’on lui promet, Gagliardini peut au moins affirmer avec certitude sous quelles couleurs il compte la vivre.