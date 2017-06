Roberto Carlos mentionné dans une enquête sur le dopage

AS

Un footballeur qui frappe plus fort que Marc Landers, c'est forcément un peu suspect.Après avoir enquêté sur le dopage dans le sport russe, le chaîne allemande ARD s'est lancée dans une investigation sur un réseau brésilien. Les journalistes qui se sont fait passer pour des représentants de joueurs de foot, ont réussi à rencontrer le docteur Julio Cesar Alves pour lui demander des anabolisants.Ce dernier explique fournir des compléments hormonaux de haute qualité et s'est vanté de s'être occupé par le passé de Roberto Carlos . Eliane Pereira, athlète contrôlée positive en 2011, a expliqué à la chaîne allemande avoir rencontré à plusieurs reprises «» au cabinet du docteur Alves.L'agence brésilienne antidopage a rapporté que ce docteur administrait des substances dopantes aux sportifs et les aidait également à manipuler les tests antidopage. Ce rapport a été remis au ministère qui avait déjà diligenté une enquête en 2002 sur ce sujet avant de l'abandonner.On nous aurait menti ?