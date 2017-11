Roberto Carlos avoue que son coup franc improbable était dû au vent

LG

Le coup franc improbable vient peut-être de dévoiler son secret.Opposé à la France pour le compte du tournoi de France en 1997, le Brésil revient à un pion partout sur un coup franc d’anthologie de Roberto Carlos . L’Intériste place une banderille de l'extérieur du gauche de plus de trente mètres, qui évite le mur bleu par la droite, avant de revenir de façon furieuse dans le but d’un Fabien Barthez ahuri. Interrogé par L’Équipe Explore, l’a brisé beaucoup de fantasmes en minimisant son exploit. «, a-t-il avoué, penaud.La trajectoire a longtemps été jugée tellement curieuse que de nombreux chercheurs se sont penchés sur la question, pour tenter d’évaluer la courbe adoptée par le cuir. Dupeux, Le Goff, Quéré et Clanet avaient notamment établi une équation spiraloïde dans New Journal of Physics, en 2010.