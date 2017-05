Roberto Carlos à Melbourne

Vidéo

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Brésil, Italie, Espagne, Turquie, Russie, Inde et maintenant l'Australie, Roberto Carlos continue son tour du monde en ballon.Après avoir quitté ses fonctions d'entraîneur-joueur en Indian Super League au Delhi Dynamos il y a un peu plus d'un an, le Brésilien va relever un nouveau défi puisqu'il devrait entraîner l'équipe de South Melbourne à partir de la saison 2018-2019 à condition que le club soit intégré à l'A-League (l'élite du football australien).Comme aux États-Unis, il y a un système de franchises en Australie avec une ligue sans montée ni descente et South Melbourne devrait pouvoir bénéficier de l’élargissement de l'A-League de dix à douze clubs en 2018.Pour le plaisir, une vidéo des plus beaux buts du meilleur latéral gauche de l'histoire.