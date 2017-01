Roberto Cabañas s'est éteint

0

¡Hasta siempre ídolo Albirrojo!⚪🔴🙌🏻Tu magia forma parte de la Historia Grande de la Selección Paraguaya de Fútbol Roberto Cabañas Q.E.P.D. pic.twitter.com/IELsTK5qz6 — Selección Paraguaya (@Albirroja) 9 janvier 2017

¡Adiós Roberto! Boca expresa su dolor por el fallecimiento de Roberto Cabañas, y le transmite sus condolencias a la familia. — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 9 janvier 2017

Le Paraguayen Roberto Cabañas est décédé ce lundi à l'âge de 55 ans, victime d'un infarctus. Il s'était fait connaître en France en jouant pour Brest et Lyon entre 1988 et 1991.Grand artisan de la remontée du Brest Armorique en D1 en 1989, l'attaquant a marqué les supporters bretons dès sa première saison en terminant meilleur buteur du groupe 1 de D2 (21 buts). Il avait ensuite inscrit le but permettant au club d'être promu, lors du barrage contre Strasbourg . Après deux années dans le Finistère, l'attaquant avait rejoint Lyon pour une saison, avant de retrouver l'Amérique du Sud à Boca Juniors.International paraguayen (28 sélections), il a reçu les hommages de sa sélection sur Twitter : «. » Boca Juniors a de son côté présenté ses condoléances à la famille du joueur.