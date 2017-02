Robert Berić titulaire contre United ?

0

JD

Y a-t-il un Slovène pour sauver les Verts ?C'est ce que laissent croire les propos tenus par Christophe Galtier en conférence de presse. «» , a commenté le technicien stéphanois.Et pour gagner, l' ASSE pourra compter sur le retour d'un renfort de poids, en la personne de son buteur, Robert Berić. Blessé à nouveau aux ischio-jambiers depuis le mois de décembre, l'international slovène avait joué quelques minutes au match aller la semaine dernière. Une reprise en douceur, comme en témoigne son quart d'heure effectué en fin de match le week-end dernier contre Montpellier . Ce mercredi, il pourrait jouer une mi-temps entière, selon les informations deUn retour qui enchante Hervé Revelli . L'ambassadeur des Verts n'exclut pas non plus unelégendaire : «Enfin, on commence à admettre qu'affronter lespeut être aussi «» que de recevoir Caen