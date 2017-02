Robbie Keane à l'entraînement avec Al-Ahli

0

النجم الايرلندي روبي كين يشارك في تدريبات الفرسان صباح اليوم pic.twitter.com/0S9P4z2yxM — النـــادي الاهــــلي (@AlAhliClub) 6 février 2017

CP

Entre ceux qui ont pris leur retraite comme Frank Lampard et Steven Gerrard , et ceux qui n'ont pas trouvé de nouveau point de chute comme Didier Drogba ou Antonio Cassano , les temps sont durs pour les trentenaires en crampon. Robbie Keane ne fait pas exception à la règle. Annoncé successivement au Melbourne Victory , puis à Preston North End , l'Irlandais est sans club depuis son départ des LA Galaxy, fin 2016. En attendant qu'un possible prétendant se manifeste, le joueur de trente-six ans a décidé d'entretenir sa condition physique en s'entraînant avec l'équipe d'Al-Ahli, le champion en titre des Émirats arabes unis.Une période d'essai avant de s'engager sur le long terme ? Possible, en tout cas, l'ancien de Tottenham n'a jamais caché son intérêt pour les destinations exotiques. Fin janvier, dans une interview à, il a annoncé : «. »Ça tombe bien, à Al-Ahli, il va pouvoir en discuter avec Asamoah Gyan qui rentre justement d'une saison au Shangai SIPG.