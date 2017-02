Robbie Brady nettoie les filets de Courtois

0

Ce n'était plus arrivé depuis le règne de Peter Cech entre les perches de Chelsea Cet après-midi, peu avant 15h, le milieu de Burnley Robbie Brady , s'est permis de surmonter le mur desaussi facilement qu'il a enfilé son short avant le match pour aller briser la lucarne de Thibaut Courtois . Il a ainsi ramené le score à 1-1 après l'ouverture du score par Pedro pour les leaders londoniens.En plus de la frappe limpide, le but est exceptionnel dans le sens premier du terme : pour voir un coup-franc direct entrer dans les filets de Chelsea , il faut remonter à 2013. À l'époque, c'était Rickie Lambert qui s'était permis de perforer Petr Cech Facile.