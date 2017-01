Robben ne voulait pas quitter le Real

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il fut un temps où Arjen Robben avait encore quelques cheveux sur la tête.À cette époque, le Néerlandais jouait pour le Real et se préparait pour une troisième année à Madrid, après deux saisons bien remplies. Oui mais voila, au mercato estival 2009, lesinvestissent des millions pour faire venir les plus grandes stars planétaires : Cristiano Ronaldo , Kaká ou Karim Benzema signent au club. Robben, quant à lui, est gentiment poussé vers la sortie.Dans une interview accordée à Fox Sports, l'attaquant revient sur cette période difficile et explique pourquoi il a souhaité rejoindre le Bayern : «Finalement, le Batave s'en est bien tiré : en Allemagne , il a remporté cinq titres de champions, un Mondial des clubs et une Ligue des Champions.