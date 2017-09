Rivère et l'imbroglio autour du transfert de Seri

KC

Les joies du mercato estival.Normalement, le FC Barcelone et l' OGC Nice s'était mis d'accord cet été pour un transfert de Jean-Michaël Seri à hauteur de 40 millions d'euros, soit la clause libératoire signée sous seing privé. Finalement, le transfert a capoté, provoquant la colère de l'Ivoirien, dont le rêve est de jouer au Barça . «» , s'énervait Seri lundi dernier dans les colonnes du Mundo Deportivo, déclarant que Nice avait finalement demandé dix millions de plus.Ce dimanche soir, le président Jean-Pierre Rivère revient sur cette affaire pour Canal+ et rejette la faute sur le club catalan. «"Jean Pierre je ne comprends pas, je viens d'avoir un appel du Barça , ils me disent qu'ils arrêtent sur Micka""Jean-Pierre, c'est la première fois que ça nous arrive, nos techniciens ont décidé de ne pas faire Micka Seri. Ce n'est absolument pas un problème d'argent""vous m'avez foutu un joueur en l'air"» , explique le président niçois.C'est pas Seri-eux tout ça.