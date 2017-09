Rivère boosté par Nasser

LG

Trouver un ami parmi les dirigeants européens, c’est assez rare en ce moment pour Nasser Al-Khelaifi.Entre deux accusations d’empoisonner le football français et d’être coupable de la folie du mercato, le président du PSG a donc dû se réjouir des propos de son homologue niçois, Jean-Pierre Rivère , au micro de RMC., commente positivement Rivère.Longtemps leaders de Ligue 1 la saison dernière, les Aiglons n’ont pas l’air d’avoir mal vécu leur ralentissement de fin de saison face aux cadors monégasque et parisien, plus étoffés pour rêver au titre.Le boss niçois a ainsi abondé : «: "Mais moi, je n’ai pas les mêmes moyens."On va désormais voir si Jean-Michel Aulas est sensible aux chatouilles.