River s'impose dans le Super Clasico

0

Vidéo

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A quand Marcelo Gallardo en Ligue 1 ?River Plate s'est imposé dimanche soir sur la pelouse de son rival Boca Juniors (1-3). Les visiteurs ont dominé leurs adversaires grâce à des buts de Martinez (15), Alario(24) et Driussi(90). Fernando Gago a inscrit un but magnifique sur coup-franc juste avant la mi-temps, mais malheureusement pour Boca cela n'a pas changé le cours du match.A six journées de la fin, les hommes de Marcelo Gallardo remontent à la troisième place et reviennent à seulement quatre points de leurs adversaires, leaders du championnat.