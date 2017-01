Rick Karsdorp, en rouge et noir (et oranje)

Même s'il s'apprête à souffler ses vingt-deux bougies en février prochain, Rick Karsdorp a déjà tout l'air d'un taulier, au sein d'un incroyable Feyenoord comme d'une sélection néerlandaise en pleine reconstruction. Animé par un mélange d'ambition et d'humilité, la couette blonde doit beaucoup à son père et à Fred Rutten notamment.

Karsdorp arrière droit des Pays-Bas : une évidence

La nouvelle coqueluche des supporters du Feyenoord

Par Matthieu Rostac, à Amsterdam

8 décembre 2016, dernier match de poule de Ligue Europa entre Feyenoord et Fenerbahçe. À la clé, une qualification pour l'équipe victorieuse, bien que la tâche semble ardue pour les Néerlandais en raison d'unpeu favorable. Mais une équipe qui a tapé par surprise Manchester United pouvait tout espérer... Jusqu'à la 22minute du match et ce retourné claqué à bout portant par Moussa Sow dans la cage de Brad Jones. Si le geste est impressionnant, la passe décisive l'est tout autant : une remise de la tête de Rick Karsdorp. Sauf que Rick Karsdorp est l'arrière droit du Feyenoord. Une erreur grossière qui aurait pu faire passer le natif de Schoonhoven pour un joueur fébrile devant toute l'Europe du football, au détail près que ce dernier est l'une des rares satisfactions néerlandaises de la première moitié de saison 2016/2017.Au vrai, Karsdorp était déjà l'une des satisfactions de la saison 2015/2016 en Eredivisie. Auteur de dixen vingt-huit matchs, la flèche blonde de vingt et un ans termine second meilleur passeur du championnat à égalité avec Hakim Ziyech et Jürgen Locadia , seulement battu par les onze unités d'Édouard Duplan. Ce qui lui vaut alors d'être appelé en sélection néerlandaise lors de la fin de campagne catastrophique pour l'Euro 2016, puis lors des deux matchs amicaux contre l'Angleterre et la France en mars dernier. À l'époque, Danny Blind lui préfère encore Kenny Tete Daryl Janmaat ou Joël Veltman pour occuper le flanc droit de la défense. Depuis, le premier a montré qu'il n'était qu'une fausse, au point d'avoir son coin de banquette réservé au sein de l'Ajax de Peter Bosz (deux matchs joués en Eredivisie cette saison) ; le second est tombé dans les limbes de la Premier League avec Newcastle, puis Watford ; tandis que le troisième, en dépit d'un toucher de velours, n'a pas offert l'assurance défensive dont a cruellement besoin la sélection batave.De fait, l'option Karsdorp est devenue une obligation pour Blind avant d'affronter la Biélorussie et la France en octobre. Et l'arrière droit de vingt et un ans n'a pas déçu, offrant solidité défensive et apport offensif certain. Mieux, il est l'une des rares satisfactionsde l'automne aux côtés de Virgil van Dijk , quand d'autres dont on attendait plus (Pröpper, Vilhena) ruaient dans les brancards. Mais à en croire Karsdorp lui-même, sa progression fulgurante – il n'en est qu'à deux saisons et demie en Eredivisie – n'est qu'une question de volonté. «Oranje» , confiait le natif de Schoonhoven en août dernier au magazine. À la même période, l'arrière droit avait d'ailleurs refusé poliment les avances de Sassuolo pour tenter de remporter le titre en Eredivisie avec Feyenoord.Pour autant, ne pas voir dans cette soif un énième exemple de la fameuse arrogance néerlandaise : Karsdorp sait dire merci. À son père Fred, d'abord, dont il a le portrait tatoué sur la cuisse. En échec scolaire à l'âge de treize ans, turbulent en raison du divorce de ses parents, Karsdorp a été privé de football pendant une saison par son père, histoire de lui refroidir la tête. Depuis, l'arrière du Feyenoord considère son géniteur comme le «» de sa carrière. À Fred Rutten, ensuite, qui a fait redescendre sur le terrain un Karsdorp habitué à jouer meneur en équipes de jeunes. «"Je vais faire de toi un arrière droit."[...]oranje» , expliquait-il, une nouvelle fois dansAu Feyenoord, enfin, où il a passé toutes ses saisons depuis l'âge de neuf ans et qu'il ne se voit quitter que pour une équipe étrangère. Les supporters le lui rendent bien, considérant le joueur de vingt et un ans comme le gardien des valeurs du club rotterdamois depuis le départ de Jordy Clasie, alors que la légende Dirk Kuyt est revenue au bercail. Aussi parce que les supporters dessavent que derrière l'efficacité offensive de Jørgensen, Toornstra, Elia, El Ahmadi ou Berghuis se cache une défense du Feyenoord hermétique cette saison en Eredivisie, capable de n'encaisser que deux petits buts sur les deux premiers mois de championnat tout en en plantant dix fois plus à l'adversaire. Débordant de talent, s'auto-proclamant «» et défenseur hargneux comme seul le club rotterdamois sait en produire, Karsdorp est clairement le symbole d'un Feyenoord redevenu séduisant, au point d'attirer les convoitises de Manchester United. Avant peut-être de s'attaquer au renouveau