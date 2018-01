Richy Sheehy : « La chanson est dans ma tête en permanence »

Mardi 9 janvier, Richy Sheehy uploade une vidéo sur YouTube depuis la maison de ses parents en Irlande. Un simple clip d’un supporter de Liverpool qui partage le chant de stade qu’il vient d’inventer. Le succès est immédiat et le quart d’heure de célébrité de Richy commence. Une semaine plus tard, le voilà dans un pub du quartier des affaires de Londres, agité par le manque de sommeil, l’excitation permanente et un portable qui n’en finit pas de sonner. Une boîte de Nurofen dépassant la poche de sa veste, l’Irlandais de 27 ans commande un cappuccino avant de passer à la Guinness. Le jeune comédien de 27 ans ne parvient ni à réaliser ce qui lui arrive, ni à se remettre d’une sévère gueule de bois.

« Quand ils m’ont remarqué, quelqu’un m’a pris sur ses épaules. Je n’ai pas eu le droit de descendre pendant cinq minutes. Je ne pouvais pas marcher sans qu’on chante. »

« Je suis allé à la cuisine et j’ai vu ce gros pot de romarin. Je me suis habillé en Kevin et je l’ai fait un peu à l’arrache. En une prise, parce que je n’avais pas le temps d’en faire plusieurs. »

« Après la vente de Torres, on n’arrêtait pas de m’emmerder. Vu que là, on mentionne nous-mêmes la vente de Coutinho et qu’on en fait une blague, on est intouchable. »

Propos recueillis par Thomas Andrei, à Londres

C’est sûrement la meilleure gueule de bois de ma vie. J’ai bu pas mal de whisky. On me les posait devant moi. À un moment, on m’a dit : «» Je ne l’avais pas commandé. C’est une fille à l’autre bout du club qui l’avait fait poser devant moi ! Un mec m’a envoyé des vidéos et des photos de moi de cette nuit-là.Je n’ai aucun souvenir de tout ça. J’étais sur scène dans un club. Ils m’ont reconnu et ont joué. Je chante la chanson avec tout le club. Puis il y a une photo de moi à 4h du matin dans une pizzeria, complètement endormi. La joue posée sur la table.Sur mon chemin vers le pub, tout le monde chantait la chanson dans la rue. Quand ils m’ont remarqué, quelqu’un m’a pris sur ses épaules. Je n’ai pas eu le droit de descendre pendant cinq minutes. Je ne pouvais pas marcher sans qu’on chante. La chanson est dans ma tête en permanence. J’ai dû me coucher à 6h et je me suis levé à 10h. Je devais passer à la radio de Cork , mais je ne me suis pas réveillé. Ce n’est pas grave. Ce n’est pas tous les soirs de ta vie que tu es traité comme un roi par toute une ville.Oh, non. Ma première fois, c’était en 2004 contre le Deportivo. J’ai réussi à aller jusqu’à 15 matchs par saison. On venait en bus de Cork . Mon père, qui était professeur de physique et de maths, pensait que j’étais à l’université. Alors que j’étais à Anfield. Je suis un très gros fan. Ce qui m’embête, c’est que des gens commentent en disant que je suis fan de Manchester. Qui invente ce genre de merdes ? Probablement les fans de Manchester eux-mêmes. Il faut dire que pour ma génération, à Cork, c’est rare d’être fan de Liverpool . Denis Irwin et Roy Keane jouaient tous les deux à United et viennent tous les deux de Cork . Roy Keane a même commencé à Rockmount, où j’ai moi-même joué. J’ai grandi entouré de fans de Man United. Mais un jour, mon oncle m’a offert un maillot d’ Everton . Ce qui était improbable. J’avais 5 ans, mais je me souviens d’avoir regardé le logo et de l’avoir immédiatement détesté. Puis bon, j’ai vite adoré Robbie Fowler. Puis Michael Owen Kevin est le plus gros fan de Liverpool Cork . Kevin, c’est un peu tous les habitants de Cork. Tout le monde partage des traits de Kevin à Cork. Des traits que j’ai exagérés. Il est passionné. Comme beaucoup de gens de Cork, il n’est pas très fortuné, mais il te donnerait tout ce qu’il a pour t’aider. C’est un gars naïf, avec la main sur le cœur. Ce n’est peut-être pas le plus malin, mais ses intentions sont pures. Un mec adorable. Il réunit les trois choses que j’aime le plus : la comédie, Liverpool et Cork. À Cork, quand tout le monde se fait virer des clubs, les gens vont près d’une fontaine. Le lendemain, on retrouve des vidéos très drôles de gens saouls là-bas. La dernière qu’on peut voir, c’est une centaine de personnes bourrées qui sautent en criant «» Tu vois, ça, ça me fait quelque chose. Beaucoup de ces gens ne sont même pas supporters de Liverpool Non. Je ne sais pas vraiment où je vis. Je vis à Amsterdam depuis quatre ans et demi, mais mon bail s’est terminé cet été. Je fais du stand-up, mais j’étais aussi guide touristique freelance là-bas. Vu qu’il y a moins de visites en hiver, je suis rentré deux mois à Cork. Mercredi, j’étais à Amsterdam pour visiter des apparts. Et c’est là que Soccer AM m’a appelé, donc j’ai dû aller à Londres. J’ai eu pas mal d’offres et je vais probablement devoir déménager à Dublin, ou plus vraisemblablement à Londres. Je ne sais pas trop où j’en suis.Tu sais, Kevin est un peu comme Homer Simpson. Ce gars très bon que tu as envie d’aimer. Le samedi, je regardais les Simpsons sur mon ordinateur, affalé sur le canapé défoncé de chez mes parents. On a trois chiens et ils ont un peu le contrôle du canapé. Dans ce vieil épisode, ils sont à la dérive en mer, Homer est à l’agonie, délire et rêve de cornets de glace qui dansent et chantent. Il chante avec eux. Le dimanche, j’allais enregistrer une chanson que je sors en février. C’est justement sur Cork et les. Pour ça, j’étais déjà déguisé en Kevin, qui adorerait faire des dérapages sur des parkings à l’extérieur de Cork. Bref, mon frère me ramenait à la maison après l’enregistrement et j’avais cette chanson dans la tête. D’un coup, j’ai changé les paroles en «» Mon frère m’a regardé et a chanté «» On a éclaté de rire. Il m’a dit de le mettre en ligne avec le personnage de Kevin. C’est ce que j’ai fait.Il était 16h. Je devais partir une heure plus tard pour un concours de stand up à Cork. J’avais la flemme, mais je me suis forcé. J’ai téléchargé une version karaoké de la chanson et je voulais quelque chose pour faire le rythme. Je suis allé à la cuisine et j’ai vu ce gros pot de romarin. Je me suis habillé en Kevin et je l’ai fait un peu à l’arrache. En une prise, parce que je n’avais pas le temps d’en faire plusieurs. J’ai lancé l’upload et je suis parti. Le concours était très dur. Je n’y croyais pas trop, et la vidéo, c’était un peu de la procrastination. Plutôt que d’écrire pour le concours du soir. Finalement, j’ai gagné. J’étais aux anges. En rentrant, j’ai vu que la vidéo avait quelques vues. À 5h du matin, à moitié bourré, je l’ai envoyée à une page de fans de Liverpool,. À 11h, je me suis levé et ça avait explosé.Oui, que j’ai toujours regardé depuis que j’ai Sky. Le truc le plus fou, c’est que Fenners, le présentateur, m’a dit que le mercredi, il avait reçu un message de Noel Gallagher avec ma vidéo. Il lui demandait de m’inviter ! Ça, c’est insensé. Complètement dingue. Je tiens à dire qu’à Soccer AM, ils étaient incroyablement accueillants. Jimmy Bullard est même venu me faire un câlin avant l’émission, pour me dire que tout allait bien se passer.J’avais déjà des tickets par une radio irlandaise. Mais le club a proposé. J’ai chanté sur scène avant le match. Ils m’ont offert à manger. Puis deux stewards ont dû m’escorter jusqu’à mon siège. À la mi-temps, je pissais dans un urinoir quand j’ai senti un mec derrière moi. Sans rien dire, il a pris son téléphone et a fait un selfie. Alors que j’étais en train de pisser.Le but de Salah. Le fait que le trio ait marqué dans l’ordre inverse de la chanson. Comme si ce rêve ne pouvait pas s’arrêter de s’améliorer.J’adorais la chanson de Torres, celle de Luis Suárez et surtout celle de Luis García. La dernière fois, je la chantais dans ma tête chez le dentiste pour penser à autre chose. Tu peux vraiment sauter sur ces chansons. Tu ne peux pas avoir juste le nom d’un joueur et «» . Ou juste une ligne avec la même mélodie qui se répète. Il faut une progression. De vraies paroles et une mélodie progressive.J’adorerais penser ça ! Beaucoup de gens m’ont envoyé des messages dans ce sens-là, disant que c’était prophétique.Il venait d’y avoir la vente de Coutinho. Après la vente de Torres, on n’arrêtait pas de m’emmerder. Vu que là, on le mentionne nous-mêmes et qu’on en fait une blague, on est intouchable. C’est arrogant, mais c’est vrai : nous n’avons pas besoin de Coutinho. L’équipe est beaucoup plus forte que lors de la vente de Suárez. Au lieu de se concentrer sur la mauvaise nouvelle de la vente de Coutinho, on se concentre sur la chanson. Ça annule la mauvaise nouvelle. Puis le club m’a dit que je rencontrerai l’équipe pour le match contre les. J’ai demandé si je pouvais prendre des photos avec l’équipe. La RP du club a dit : «» Donc je sais qu’en plus, certains ont vu la vidéo. C’est peut-être ça la chose la plus folle.