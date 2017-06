Ricardo Rodriguez au Milan AC

Vidéo

AH

Et de trois.Après Franck Kessié et Mateo Musacchio, le Milan AC tient sa troisième recrue. Annoncé par la direction du Milan et aperçu à l'aéroport hier, Ricardo Rodriguez a passé sa visite médicale ce matin selon Sky Sport Pisté par l'OM et le PSG, l'international suisse de Wolfsburg arrive contre quinze millions d'euros plus trois en bonus. Il s'agit de la troisième recrue pour le nouvel entraineur Montella, alors que le mercato n'a même pas commencé.