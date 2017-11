Ricardo, ce nouveau héros

Seul buteur lors du barrage opposant la Suisse à l’Irlande du Nord, Ricardo Rodríguez a été précieux pour la Nati lors de sa qualification pour le Mondial 2018. Et s’il s’affirme autant à Milan, le latéral gauche pourrait définitivement faire partie des meilleurs à son poste.

Important win?? Une publication partagée par Ricardo Rodríguez (@rrodriguez.68) le 9 Nov. 2017 à 14h20 PST

Sauveur de la patrie

Ricardo Rodríguez makes a crucial goal-line clearance in stoppage time!!! Sommer flapped at the corner but Rodríguez was there to stop an Evans header!! Heroic. #Switzerland #SUINIR #WCQ ???? pic.twitter.com/lpRkN7NkBq — Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 12 novembre 2017

Des limites ? Quelles limites ?

Par Florian Cadu

On aurait pu s’attendre à voir débarquer Xherdan Shaqiri. Ou bien le capitaine, Stephan Lichtsteiner. Ou encore Granit Xhaka. Mais non. C’est finalement un autre cadre et spécialiste de l’exercice, du nom de Ricardo Rodríguez, qui s’est présenté devant Michael McGovern, le gardien adverse. On jouait alors la 58minute jeudi dernier, au Windsor Park de Belfast, et le défenseur Corry Evans avait, en se retournant, touché le ballon du bras dans sa propre surface de réparation sur une frappe de Shaqiri. Enfin, selon les yeux d’Ovidiu Hațegan, l’arbitre de ce barrage aller pour le Mondial 2018 opposant la Suisse à l’Irlande du Nord. Dans ce contexte tendu de protestations, il fallait un homme aux nerfs solides pour tirer ce penalty – que les médias irlandais qualifieront par la suite de «» –, et ce fut donc Rodríguez qui prit l’initiative. Sans trembler. Ni échouer. En la collant au fond, tout simplement. «, réagira-t-il devant la presse à propos du seul but de la rencontre.» Comme une évidence.Ce qui était moins évident, c’est que cette sentence transformée allait représenter le seul et unique ticket de passage pour la Coupe du monde. Car une semaine à peine après cet épisode, les dés sont désormais jetés : à domicile, laa assuré un score nul et vierge lors de la seconde manche, et se rendra, par ricochet, en Russie l’été prochain. C’est donc peu dire que le coup de patte de Rodríguez revêt une importance capitale pour son pays. Plus globalement, ce but symbolise également l’importance prise par l’arrière au sein de sa patrie. Serait-ce exagéré de dire qu’il en est même le sauveur ? Pas vraiment. En témoigne ce sauvetage à la dernière minute du deuxième, alors que les Irlandais poussaient pour arracher la prolongation.Attention : Rodríguez n’est pas excellent. Pas encore, du moins. S’il fait parfaitement son taf, et même un peu plus (deux pions pendant la phase de groupes, quelques coups francs toujours bien sentis), l’ancien de Wolfsbourg en a encore sous le pied pour se mettre au niveau des meilleurs de la planète à son poste. C’est d’ailleurs aussi le cas avec Milan, où il est arrivé cet été avec l’étiquette du latéral moderne pour 18 millions d’euros. Capable de s’adapter à différents schémas tactiques (il peut évoluer à gauche d’un 3-5-2 ou dans une défense à quatre, et a même dépanné dans l’axe central durant six mois en Bundesliga), Ricardo ne déçoit pas. Mais il lui arrive encore de connaître quelques fautes de concentration et de réaliser des erreurs que l'on peut qualifier d' «» (notamment ces derniers temps). Comme lors du derby le mois passé, lorsqu'il a offert le penalty de la victoire à l’Inter. Idem contre la Juventus, où sa prestation à la limite de la catastrophe plombe indirectement saTout cela, Rodríguez le sait. Avoir conscience de la réalité constitue l’une de ses forces et doit le guider pour travailler et aller plus haut. «» , développait-il l’été dernier dans les colonnes de lapour expliquer son choix. C’est que le bonhomme était courtisé par d’autres grands clubs, surtout depuis son Euro réussi en France. Arsenal, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Chelsea ou encore l’Olympique de Marseille... Tous auraient tenté leur chance. Ce sont finalement lesqui ont chopé le gros lot. Et la Suisse, évidemment. «» , a réagi Vladimir Petković, son sélectionneur, après la qualification des Helvètes au Mondial brésilien, avant d’envisager grimper «» . Ça tombe bien, son latéral gauche salvateur pense la même chose.