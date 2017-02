Ricardo Carvalho signe en Chine

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un espoir pour tous les vieux qu'on veut pousser vers la tombe, ou la retraite.Sans contrat depuis l'été dernier, Ricardo Carvalho n'avait pas réussi à rebondir après son passage à Monaco . Mais la traversée du désert aura été courte puisque le défenseur portugais vient de signer un contrat d'un an au Shanghai SIPG.Les deux parties avaient trouvé un accord de principe depuis le mois de janvier, cette fois-ci, le deal est bien entériné. «» , a publié le club shanghaïen dans un communiqué.Carvalho rejoindra la colonie lusophone déjà présente au bord de la mer de Chine orientale. En plus de son compatriote André Villas-Boas, aux commandes de l'équipe, l'ancien madrilène se mêlera aux Brésiliens Hulk et Oscar Et à trente-huit ans, lui peut vraiment prétendre avoir choisi la Chine pour mettre sa famille à l'abri.