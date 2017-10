Ricardo Carvalho condamné à sept mois de prison pour fraude fiscale

70

LG

Après Javier Mascherano Lionel Messi ou encore José Mourinho , c’est au tour de Ricardo Carvalho d’être sanctionné pour fraude fiscale en Espagne . L’ancien défenseur central madrilène doit purger une peine de sept mois de prison, assortie d’une amende de 142 822 euros exactement, pour avoir détourné plus de 540 000 euros lors de son passage au Real Madrid Le Lusitanien était auparavant condamné à un an de prison, mais a réussi à alléger sa peine en reconnaissant les faits et reversant l’intégralité des 540 000 euros demandés par le Parquet de Madrid. On rajoutera cependant que selon le droit pénal espagnol, toute peine d'emprisonnement de moins de deux ans qui ne comporte pas de crime violent se voit généralement retirée. Le défenseur de 39 ans pourra donc bel et bien continuer à jouer pour le Shanghai SIPG, club pour lequel il s’est engagé en janvier dernier.Il pourra crâner devant son entraîneur André Villas-Boas, lui qui n’a récolté qu’une ridicule amende de 12 000 euros.