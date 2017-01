0

SO

Sans club depuis son départ de l'AS Monaco cet été, Ricardo Carvalho aurait très bien pu prendre sa retraite à trente-huit ans sur un titre de champion d'Europe avec le Portugal . Mais l'ancien protégé de José Mourinho avait envie d'un dernier billet et a rejoint la Chine et plus précisément le Shanghai SIPG. Là-bas, il retrouvera Hulk Oscar et son compatriote fraîchement nommé entraîneur, André Villas-Boas.Visiblement, pour intéresser le SIPG, il faut avoir joué à Chelsea ou à Porto. Ne cherchez pas plus loin la prochaine destination de Didier Drogba