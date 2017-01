Ribéry perd son procès contre Closer

0

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Attaquer les magazines à scandales est monnaie courante quand on est une célébrité, mais cette fois ci Franck Ribéry repart la queue entre les jambes.Le joueur du Bayern pensait pourtant avoir mis toutes les chances de son côté en attaquant le groupe, éditeur du magazine, pour atteinte à sa vie privée et à sa présomption d'innocence devant le Tribunal de grande instance de Nanterre. En cause, de articles sortis fin 2015 sur l'affaire Zahia dans lesquels le tabloïd en faisait des tonnes sur l'aspect sulfureux du dossier. De plus, les auteurs des articles rappelaient que Ribéry avait été entendu comme témoin parla Brigade de répression du proxénétisme de Paris.Les juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de condamner, et ont même ajouté que Ribéry aurait eu une chance de gagner son procès s'il avait attaqué le journal pour diffamation, et non pour atteinte à sa vie privée et à sa présomption d'innocence.