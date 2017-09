Ribéry : « Nous ne craignons personne »

1

JE

Il en faut plus pour impressionner Francky.En prévision du match qui opposera le Bayern Munich au PSG le 27 septembre prochain au Parc des Princes, Franck Ribéry prévient que le club bavarois ne viendra pas à Paris pour y faire de la figuration. «"Nous sommes le Bayern , nous ne craignons personne. Où que nous jouions, nous gagnons" » , assène-t-il dans un entretien à. Avant de préciser que «Une déclaration qui fait d'autant plus écho au recrutement parisien, lequel a brisé par deux fois le record du plus gros transfert de l'histoire du football avec les achats de Neymar (25 ans) et Mbappé (18 ans). «» , affirme-t-il.La MCN ? Même pas peur.