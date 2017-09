Ribéry, l’avenir est à lui

Au sein d’un monde du foot où les cheveux grisonnants effraient et où l’on fait de moins en moins confiance aux vieux briscards, la longévité de Franck Ribéry étonne. À 34 ans, il continue d’occuper l’aile gauche de l’attaque bavaroise, et ce, dix ans après son arrivée au Bayern Munich. Pas un mince exploit.

De fausses inquiétudes

« Ribéry est toujours un pilier du Bayern »

Par Maxime Delcourt

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 1juillet 2016, lorsque Carlo Ancelotti débarque à Munich, Franck Ribéry sort de deux saisons compliquées avec le club allemand. Au compteur, l'ailier français comptabilise à peine 28 matchs sur deux ans et ses relations avec Pep Guardiola n'ont cessé de se dégrader au fil des mois. «» , ira-t-il jusqu'à confier à. C’est pourtant bien lui que tout le monde croit fini à ce moment-là, alors qu'il enchaîne les blessures et les performances en deçà de ses capacités physiques.Mais Ribéry est un guerrier, pas un attentiste. Dès le début de saison 2016/2017, le Boulonnais surfe sur la concurrence et en place une pour son nouveau coach, juste avant le deuxième match de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid : «» Un an plus tard, Ribéry reste un homme clé du système de jeu d'Ancelotti, qui lui demande d'animer l'attaque bavaroise, de multiplier les appels et les débordements sur son côté gauche.Après tout, peut-on décemment douter d’un homme qui comptabilise 75 matchs de Ligue des champions et qui a eu la chance de soulever la coupe aux grandes oreilles en 2013 ? A priori, non. Sauf que le bon Francky commence à vieillir et que, à 34 balais, il semble plus que jamais avoir besoin de ne pas enchaîner tous les matchs. Et ça, Ancelotti l’a parfaitement compris : Ribéry n’a été titularisé que trois fois sur les six premières journées de championnat et a été remplacé par Thomas Müller à la 78minute face à Anderlecht lors du premier match de Ligue des champions. Un choix d’entraîneur qui est venu alimenter le propos de certains spécialistes le jugeant désormais trop vieux. À commencer par Stefan Effenberg, lors d’une émission sur la télévision allemande, juste après le nul concédé par le Bayern face à Wolfsburg la semaine dernière : «C’est sûr, ses statistiques ne parlent pas pour lui. Son absence de but et de passe décisive pourrait même inquiéter, mais Ribéry reste un élément essentiel dans le jeu d’Ancelotti. Un joueur capable de créer un électrochoc au moment opportun et qui sait comment se gagne un match à tension. Un homme, surtout, qui continue d’être le chouchou des supporters munichois. Lors d’un sondage orchestré par le journal, 75% d’entre eux se sont effet déclarés en faveur d’une prolongation de contrat du Français, qui se verrait bien continuer l’aventure munichoise encore deux ou trois ans. Et à entendre l'ancien capitaine du Bayern, Klaus Augenthaler, les dirigeants du club, connus pour savoir mesurer les risques, auraient tout intérêt à le conserver encore un peu : «, dit-il, dans un entretien relayé parIl faut bien avouer également qu'une prolongation au Bayern a franchement plus de gueule qu'un exil chinois ou qatari, surtout quand on sait que Ribéry a encore la caisse pour jouer au haut niveau. Les doutes et les kilos en trop des dernières saisons sont désormais derrière lui, et la pression de Kingsley Coman devrait lui donner même des ailes pour la saison à venir. Et celle d'après aussi.