Ribéry défait les lacets de l'arbitre en plein match

1

Ribéry défait le lacet de l'arbitre

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les bonnes blagues de Francky.Samedi, le football allemand reprenait avec son traditionnel premier tour de la Coupe nationale qui a lieu chaque année mi-août. L'occasion pour la première femme de l'histoire à avoir été désigné arbitre en Bundesliga, Bibiana Steinhaus, de réviser ses gammes avant son entrée en matière en championnat le weekend prochain. Et il y avait de quoi avoir un peu d'appréhension puisque elle débutait avec le champion en titre, le Bayern, qui affrontait le petit club de troisième division de Chemnitzer. Naturellement, pour détendre l'atmosphère, Franck Ribéry y est allé de sa petite blague.Alors que le match est plié et que le Bayern mène 4-0 à cinq minutes de la fin, le Français est sur le point de tirer un coup franc. Il pose son ballon et, discrètement, défait le lacet de Bibiana qui le prend en flagrant délit. Petit moment de rigolade avant que le Français propulse son coup franc au fond des filets pour le 5-0.Tout simplement.