Ribéry de retour sur le banc ce week-end

revient hanter les défenses allemandes.Écarté des terrains pour des problèmes à la cuisse et aux muscles fessiers, Franck Ribéry a désormais complètement récupéré et peut faire son retour dans le groupe pour la rencontre face à Hambourg demain à l'Allianz Arena. Ancelotti, son entraîneur, a expliqué en conférence de presse qu'il était «» .Il devrait cependant s'asseoir plus que probablement sur le banc au coup d'envoi. Ribéry n'a pas joué sous les couleurs bavaroises depuis la victoire face à Wolfsbourg , le 28 janvier dernier.