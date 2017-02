Ribéry absent deux semaines

0

Coup dur pour le Bayern Un choc à l'entraînement contre Mats Hummels a provoqué une déchirure à la cuisse de Franck Ribéry . Selon un communiqué publié par le club ce mardi, le Français devrait être éloigné des terrains pendant deux semaines. Les Bavarois devront donc se passer de lui pour le choc contre Schalke 04 ce samedi, ainsi que contre Wolfsbourg le 7 février. Plus grave encore, il est incertain pour le huitième de finale aller contre Arsenal , qui se tiendra une semaine plus tard à l'Allianz Arena.La santé de Ribéry est de plus en plus chancelante. Depuis le début de l'année 2015, il n'était présent qu'à 47 des 106 matchs disputés par son club. Si Douglas Costa est un remplaçant tout trouvé sur le flanc gauche, Carlo Ancelotti devra cependant composer avec les absences de Jérôme Boateng et d' Arturo Vidal . Et pour ne rien arranger, Philipp Lahm a également montré des signes d'inquiétude après un violent choc au genou reçu à l'entraînement ce lundi.Si Leipzig veut utiliser ses ailes, c'est le moment ou jamais.