Ribéry absent au moins deux mois

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus de peur que de mal pourSorti du terrain en boitant face au Hertha Berlin samedi (2-2) après avoir vu son genou gauche tourner, Franck Ribéry avait fait craindre le pire à son entraîneur par intérim Willy Sagnol , à savoir une rupture des ligaments externes.Finalement, si l'on en croit, l'ancien Boulonnais ne devrait être privé des terrains que pour huit à dix semaines : il souffrirait d'une déchirure interne et ne passera donc pas par la case opération. De quoi manquer une bonne partie de la fin de première moitié de saison, tout de même.Tout ça pour éviter la manche retour face à Mbappé & co.