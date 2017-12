Ribéry a porté plainte contre son ancien agent

48

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Point de non-retour. Franck Ribéry est embarqué depuis maintenant dix ans dans un contentieux avec son ancien agent, le Luxembourgeois Bruno Heiderscheid, et cela est récemment arrivé sur le terrain judiciaire. Lerévèle ce matin que le Munichois a porté plainte contre Heiderscheid, avec qui il a travaillé entre 2005 et 2007, pour «» .Ribéry accuse son ancien représentant d'avoir falsifié des signatures pour exiger le versement d'une somme d'argent. Une audience a déjà eu lieu sans Heiderscheid, le 12 décembre à Munich, et une autre doit se tenir le 16 janvier.Esprit de Noël quand tu nous tiens.