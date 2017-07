RFC Liège : Le géant endormi

Cette deuxième étape du Tour 2017 se terminera par un sprint massif dans les rues de Liège. La Cité ardente a déjà été ville-étape à de multiples reprises, comme un témoignage de reconnaissance à son public mordu de vélo, mais aussi de football. Ce sont d'ailleurs les créateurs de la Classique Liège-Bastogne-Liège qui ont donné naissance au RFC Liège, premier champion de Belgique de l'histoire. S'il végète aujourd'hui en D4 dans l'ombre de l'ogre du Standard, le FC Liégeois se présente comme une alternative locale au football moderne, tout en caressant le rêve de retrouver un jour le plus haut niveau.

En 1892, des membres de la Liège Cyclist's Union – à qui l'on doit également la première édition de la Doyenne des Classiques, Liège-Bastogne-Liège – décident de créer un club pour pallier au manque d'activité vélocipédique pendant les rigoureux mois d'hiver. Le Football Club de Liège est né. Comme souvent à l'époque, les fondateurs ont un lien avec l'Angleterre et ceux-ci rapportent les couleurs de leur club de cœur, ici le rouge et le bleu de Dulwich Hamlet, une modeste équipe du Sud de Londres qui évolue aujourd'hui en D7. Trois ans plus tard, les Sang et Marine participent à la création de la Fédération belge de football, et remportent dans la foulée le premier championnat de l'histoire. «» , mais version XIXème siècle.Quelques années plus tard, une scission a lieu entre membres laïcs et catholiques. Ces derniers partent fonder leur propre équipe : le Standard, dont le nom s'inspire, une fois n'est pas coutume, du Standard Athletic Club, une structure omnisport parisienne, dont la section football a disparu dans les années 1930. Ironie du sort, ces nouveaux venus jouent leurs premiers matchs avec des maillots away prêtés par... le FC Liège. La couleur rouge restera, à l'image de la rivalité entre les deux clubs, bien que chacun ait connu une fortune différente au fil du temps. «(le sixième parmi les clubs encore en activité, ndlr)» , s'émeut Raphaël Schmitz, trésorier du club de supporters Johan 1982, et qui compte trente ans de tribunes dans les pattes.Pendant des décennies, le FC Liège joue ses matchs dans le quartier de Rocourt, sur la pelouse d'un vélodrome qui a accueilli plusieurs éditions des championnats du monde de cyclisme sur piste. Jusqu'à sa destruction en 1997, pour laisser place au plus grand complexe cinématographique de Wallonie. Un exil qui force le club à disputer dès 1994 certaines rencontres dans des villes voisines et même au stade de Sclessin, chez le rival du Standard. «» , se souvient David Ambrosio, supporter lui aussi depuis presque trente ans.En 2017, le club a fêté ses 125 ans avec un retour sur ses terres. De quoi regarder dans le rétro et constater qu'en dépit du joli palmarès glâné au fil du temps, le FC Liège a également connu la poisse, surtout au moment de fêter ses anniversaires : premier quart de siècle gâché par la Première Guerre mondiale, tandis que la seconde fait de même avec les cinquante ans. Les soixante-quinze ans eux, sont marqués par le décès du secrétaire du club dans un accident de la route à quelques heures d'un match de gala face à l'Ajax Amsterdam. Quant au centenaire, il voit le président de l'époque, André Marchandise, démissionner et le club s'enfoncer dans une crise tant financière que sportive. Dès lors, les attentes étaient grandes pour fêter les 125 ans. D'autant que Liège était à un cheveu de la montée en D3. Mais la victoire finale passe sous le nez du «» et ce sont les Flamands d'Alost qui compostent le ticket gagnant. «» , se marre David Ambrosio, cinéphile dans l'âme.En parallèle, le Standard, lui, a réussi à s'imposer comme un cador de l'élite belge. Bien que les deux formations liégeoises ne se soient plus affrontées en match officiel depuis 1995, la rivalité n'a pas complètement disparue. «« les Liégeois », déplore Raphaël Schmitz.« Liège c’est nous »» David Ambrosio approuve : «Car à défaut d'être sportivement au premier plan, le public du FC Liège a entre-temps développé une ligne politique marquée à gauche. «, grince Raphaël Schmitz.(dont les ultras sont également marqués à gauche, ndlr)En attendant la reprise du championnat, le FC Liège peut compter sur un public toujours plus nombreux à venir encourager le quatrième plus vieux club du royaume, que le temps n'a jamais réussi à terrasser. «, prophétise David Ambrosio, qui garde encore un goût amer de la montée ratée en D3.Vivre avec son temps sans laisser de côté son passé populaire, tel est le défi qui attend les Liégeois avant leur 150e anniversaire. «» , conclue Raphaël Schmitz, qui ira regarder passer le Tour dimanche. Non sans une pensée pour les ancêtres qui écrivirent dans la Cité ardente, le premier chapitre d'une glorieuse page du sport belge.