Reynet reste, Diony entre Saint-Étienne et l’Angleterre

A.Bi

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Baptiste Reynet (26 ans, 2020) est parti lundi matin très tôt en stage à Tignes avec ses coéquipiers, désormais fixé sur son avenir, après l’échec de son transfert à Montpellier la semaine dernière, puisque le club héraultais avait finalement engagé le Lorientais Benjamin Lecomte. «» , a expliqué Olivier Dall’Oglio, son entraîneur.Le DFCO attend des offres concrètes de clubs anglais à propos de Loïs Diony (24 ans). Brighton, promu en Premier League, et Birmingham (Championship) sont les plus intéressés, même si Saint-Étienne, qui a formulé une première proposition rejetée par Dijon, reste dans la course. «» , prévient Olivier Delcourt, le président dijonnais. À ce tarif, l’ASSE risque d’avoir du mal à concurrencer les clubs de Sa Gracieuse Majesté, beaucoup plus puissants financièrement. En Angleterre, Diony, qui touche autour de 25 000 euros par mois au DFCO, verrait son salaire augmenter substantiellement. Enfin, le jeune milieu Guillaume Sarrabayrouse (20 ans) devrait être prêté à Colomiers (National 2), son club formateur.