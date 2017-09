Révolution latine, épisode 1

Pour ce choc au sommet du groupe G, l’Espagne et l’Italie s’apprêtent à une opposition serrée où le vainqueur prendra un avantage de poids dans l’optique d’un ticket pour la Russie. Un mondial 2018 où la nouvelle génération pourrait arriver très fort, d’un côté comme de l’autre.

1

Celades : « Ces joueurs sont affamés par les titres »

Vidéo

Gigi 2.0 et les quatre lutins

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans un match à grand enjeu et pour accueillir de grands joueurs, il faut un grand stade. Dès lors, choisir le Santiago Bernabé u afin de départager l’ Espagne et l’ Italie dans un groupe où laet lase tirent la bourre constitue le meilleur endroit pour faire entrer les stars. David de Gea contre Gianluigi Buffon Sergio Ramos contre Leonardo Bonucci Sergio Busquets contre Daniele De Rossi Koke Resurección contre Marco Verratti Lorenzo Insigne contre David Silva . Face à face, les piliers de chaque pays vont s’affronter. Mais parmi ces vieux briscards, de nouvelles têtes vont apparaître dans l’antre madrilène. Certaines seront titulaires, d’autres seront amenées à rentrer en cours de jeu. Dans quel but ? Démontrer que l’Euro U21 en Pologne cet été constituait en réalité un lever de rideau avant la prochaine période estivale.Avant de débuter le tournoi européen avec sa, Albert Celades expliquait son rapport avec la nouvelle vague espagnole au quotidien. «» Si dans les faits, l’ Espagne échoue sur la dernière marche en finale contre l’ Allemagne , cette équipe inspire au cours du tournoi une forme de crainte à ses adversaires. La raison ? Le talent hors-norme de son effectif : Kepa Arrizabalaga , José Luis Gayà, Héctor Bellerín Saúl Níguez, Dani Ceballos Gerard Deulofeu ou encore Iñaki Williams . Sans rougir, cette équipe espoir espagnole pourrait aussi être présentée comme une véritable équipe A, tant les joueurs cités sont déjà installés dans les plus prestigieux clubs espagnols ou européens : Valence, Bilbao, l’ Atlético de Madrid, le Real Madrid , le FC Barcelone Dortmund ou Arsenal . Rien que ça.De cette équipe des U21, quatre joueurs sont appelés par Julen Lopetegui : Arrizabalaga, héritier d’Andoni Zubizarreta à l’Athletic Club, Saúl Níguez, dont le triplé envoyé dans la cage de Gianluigi Donnarumma lors de demi-finale de l’Euro U21 reste encore dans les mémoires, Deulofeu, roue de secours bien utile à l’attaque du Barça, et Asensio, le facteur X actuel du Real Madrid. Dans une équipe déjà chargée en stars, la jeunesse hispanique se fait une place, doucement mais sûrement. «, expliquait Lopetegui après avoir annoncé son groupe en conférence.» Pour ces quatre espoirs devenus grands, l’heure sera à l’apprentissage auprès des aînés avant de, pourquoi pas, mettre leur pierre à l’édifice. Une situation à peu près similaire chez leurs cousins transalpins.Si en attaque, lapourra compter sur son nouveau frisson offensif Federico Bernardeschi, l’absence de Giorgio Chiellini pour blessure devrait être compensé en défense par la paire expérimentée Bonucci-Barzagli. En cas de coup dur pendant le match, Daniele Rugani pourrait toutefois rendre un coup de main aux anciens afin de faire front à l’armada espagnole. Au-delà de ses deux promesses turinoises, Andrea Conti, titulaire à sur le flanc droit du Milan AC, et Lorenzo Pellegrini, milieu de terrain formé à l’AS Rome mais révélé à Sassuolo, vont connaître leur baptême d’une grosse affiche internationale avec le maillot de leur pays sur les épaules. Enfin, dans l’ombre du mythe Buffon, le géant Donnarumma sera quant à lui amené à observer son modèle, avant de lui succéder en toute logique une fois la coupe du monde en Russie passée, ou même avant. Car dans le cas d'une éventuelle blessure, tous ces joueurs qui représentent l’avenir pourraient se retrouver très vite plongés dans le présent. Une alternative qui ne ferait peur ni à Lopetegui, ni à Ventura. Leurs régions ont du talent.