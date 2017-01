Revivez la dernière journée du mercato

Cette fois, c'est terminé. Le mercato d'hiver vient de fermer ses portes : Mamadou Sakho a été prêté à Crystal Palace, quelques tombeurs sont partis en Chine, le LOSC a fait son marché, Jordan Ayew nous a fait une petite surprise et Jesé s'est finalement bien barré du PSG, entre autres.

750

Deadline day signing news, not to be out done by the 'Big Boys' we have spent £6.99 at Homebase on a new rake #NonLeague its how we roll. pic.twitter.com/8eTT9EE1bi — Barton Rovers FC (@bartonroversfc) 31 janvier 2017

Kool & The Gang pic.twitter.com/gjwYQnSInf — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 31 janvier 2017

VIDEO - Fillon emploie ses enfants: "une chose qui arrive dans toutes les bonnes familles" selon Gérard Longuet https://t.co/4LNytUvQOf pic.twitter.com/xRnUeMOAkT — BFMTV (@BFMTV) 31 janvier 2017

FICHAJE I El Zhar, talento y calidad al servicio del Leganés hasta 2018 (+1) #BienvenidoNabilElZhar https://t.co/cZ1w36x3jV pic.twitter.com/o45whY9URM — C.D. Leganés (@CDLeganes) 31 janvier 2017

BREAKING: We are delighted to announce the club record signing of Robbie Brady from @CanariesFC on a three-and-a-half year deal. pic.twitter.com/CRiukqkPm8 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 31 janvier 2017

Heureux d'annoncer mon premier transfert en Angleterre, avec Gabriel Obertan #Wigan pic.twitter.com/JBg2u5tD0T — Jerome Lancery (@JLancery) 31 janvier 2017

⏱Tout est enfin finalisé ! Vukasin Jovanovic, défenseur central serbe du @fczenit_en, est officiellement prêté aux Girondins jusqu’en juin. pic.twitter.com/ynvPfjyC5w — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 31 janvier 2017

COMUNICADO OFICIAL | #Osasuna logra la cesión de Sirigu para lo que resta de temporada. #SiriguRojillo 🔴🔵➡️ https://t.co/HqCMet3xua pic.twitter.com/hQyVLQwtcg — CA OSASUNA (@CAOsasuna) 31 janvier 2017

Devinez qui prend un peu plus de hauteur aujourd'hui.Bon anniversaire au @CentrePompidou 🎈🎂 🎉 #CentrePompidou40 pic.twitter.com/ZfK4dWRuDw — ARTE (@ARTEfr) 31 janvier 2017

I can confirm ive turned down an offer from china! Was interested but couldnt climb my leccy gates to sign the contract! 😂😂 #modernfootball — Matt Le Tissier (@mattletiss7) 31 janvier 2017

#WatfordFC #DeadlineDay development Odion Ighalo arrives at training ground to finalise £20m move to Changchun Yatai@SkySportsNewsHQ pic.twitter.com/njy12fUFhy — Adam Leventhal (@AdamLeventhal) 31 janvier 2017

SQUAD NUMBERS | Steven Taylor will wear the number 2⃣ shirt for #itfc this season, after seeing sense over his previous requests! pic.twitter.com/HHlPJ7o1Fc — Ipswich Town FC (@Official_ITFC) 31 janvier 2017

Le @SB29 a trouvé un accord avec Eric Tié Bi, pour une résiliation de son contrat. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière pic.twitter.com/weGvjtVjJs — Stade Brestois 29 (@SB29) 31 janvier 2017

OFICIAL | Hjulsager llega a Vigo para cerrar su fichaje por el #Celta.➡️ https://t.co/9ESsflWufN#BenvidoAndrew pic.twitter.com/17u56DZcLB — RC Celta (@rccelta_oficial) 31 janvier 2017

À peine Lillois et déjà... les mots d'encouragements du capitaine @riomavuba pic.twitter.com/Ymzmb3KL2V — LOSC (@losclive) 31 janvier 2017

Yoann #Touzghar portera le numéro 1⃣4⃣ et sera officiellement présenté à 16h30. Un rendez-vous à suivre en direct avec nous. 🎙️ https://t.co/IAT7tgW9WI — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 31 janvier 2017

Moussa Dembele has been told he will not be leaving Celtic this month despite Chelsea interest #cfc #celtic — Ed Aarons (@ed_aarons) 31 janvier 2017

Adebayor heading to Turkish club Basaksehir. Had medical this morning. Has signed a 1.5 year deal. pic.twitter.com/9pO7fh3mzu — Paul Hirst (@hirstclass) 31 janvier 2017

West Ham looking for a right back but despite reports in France told they're not interested in St Etienne's Kevin Malcuit — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 31 janvier 2017

Modou Sougou has joined Portuguese Primeira Liga side Moreirense on loan until the end of the season #swfc pic.twitter.com/yh09xus08P — Sheffield Wednesday (@swfc) 31 janvier 2017

🎥 Découvrez les premiers mots de Younousse #Sankharé après sa signature ! #BienvenueYounousse pic.twitter.com/ldHZiadf9H — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 31 janvier 2017

🔄 🔴 MERCATOC’est officiel pour Obbadi ! Bienvenue Mounir !https://t.co/GnlOJkUpn4 — OGC Nice (@ogcnice) 31 janvier 2017

Herzlich willkommen! #H96 leiht für die Rückrunde den 21 Jahre alten Torhüter Marko Maric von @achtzehn99 aus: https://t.co/TnZknFqwnn. pic.twitter.com/PBQXhYBTh4 — Hannover 96 (@Hannover96) 31 janvier 2017

Allez c'est bon pour Sakho et aussi pour(Avranches) qui vient de signer à Auxerre . C'est ça la nouvelle AJA Rennes a pris un stop dans les dernières minutes par Derby County pour un retouren France . Hihi.Pour le plaisir.Oui, Morgan a le sens du timing.Pas de panique les gars, les papiers ont été signés à l'heure.Bon, le front est essuyé. OUF ! Dans les dernières minutes, Swansea a recalé Southampton pour un transfert deet WBA vient d'annoncer l'arrivée en prêt de Bournemouth ).Que plus personne ne bouge, le marathon est terminé. Il va peut-être y avoir quelques surprises encore mais le temps est écoulé. Valenciennes brise le mercato game et récupère l'attaquant du LOSC en prêt !Sur le fil, il est là Guedioura.Dernière minute : Crystal Palace a demandé une rallonge pour valider le prêt deetpourrait finalement bien être acheté par Bournemouth Chelsea ...Allez, merci le LOSC Lille envoie son dernier uppercut et fait débarqueren prêt de la Lazio Laissons quelques minutes à Gaspard Manet sur ce OM-Lyon . Je sais qu'il a mal.Je sais que le problème de fax va être pour Mamad'. Pas ça hein.Si demain on fait le décompte des mouvements en Championship, on va se fracturer le coup, c'est certain.Oui, ça c'est quand tes potes ne comprennent pas la folie du mercato.On souffle et on se file de la seconde zone dans le gosier :, annoncé à Sochaux , est finalement parti au Sporting Gijon , le Panathinaïkos vient de prêter Grenade et, et... l'AJAX TIENT SA PEPITE! Un gosse de 19 ans, présenté comme l'un des plus grands talents sud-américain et qui arrive de São Paulo. On adore.Badabadam ! Hull City revient sur la scène et dégaine le milieu franco-sénégalais de Villarreal , en prêt ! Que c'est beau. Sam Allardyce est clair : son téléphone n'arrête pas de vibrer ce soir ! On veut de la folie !Hop, selon, fin des négociations entre Newcastle et Crystal Palace pour. Dommage.Et toc ! Leicester balance la photo dequi arrive comme prévu en prêt de l' Udinese . La durée des négociations ? Onze heures. Fou. Claude Puel peut enfin respirer. C'est officiel aussi pourqui arrive de Naples pour un peu moins de 20 millions d'euros ! Oh, 24 heures pour une visite médicale.OUI ! Enfin ! Voilà, ça se précise pour, un accord aurait été trouvé avec Crystal Palace pour un prêt jusqu'à la fin de la saison.Cadeau pour aborder la dernière heure !Même le FC Nantes s'excite. Voilà l'officialisation pouret, le milieu offensif prêté par le FC Porto Vous voyez, même Rudi veut un gros coup pour cette dernière heure.Boum la réponse de Crystal Palace avec l'officialisation du milieu de l' Olympiakos Il est là l'enfant prodige qui n'a jamais été roi.Vous l'avez bien cherché. Drop The Bomb. L'AS Monaco vient de prêterà l'Union Saint-Gilloise (D2 belge). Là, tu fais moins le malin devant ton écran.Tac,pour Valence qui accueilledu Celta Vigo , seulement apparu sept fois cette saison.Bon, d'accord,nous a bien eu. Pas de Watford pour lui mais direction l' AZ Alkmaar , actuel cinquième d'Eredivisie pour un prêt de six mois.Tu vois la défense de Châteauroux qui a concédé deux penaltys et a pris un rouge ce soir contre Lorient ? Bah c'est la même que celle des Républicains.Wow superdégage de Las Palmas pour rejoindre Leganés mais on veut du sucre maintenant !Hop, c'est l'heure des visites médicales.est donc bien à Hull etfait ses tests à Middlesbrough La longue descente de. Qu'est-ce que tu fous là bonhomme ? Direction la Serie B, à Ternana...La Ligue 1 s'excite ! Montpellier aurait refusé ce soir une offre de huit millions d'euros de la part de Swansea pour. Plus positif,, actuellement en galère au Qatar , pourrait êre prêté avec option d'achat à Nancy Tranquille les mecs, vous pouvez continuer votre dépouille : Hull City serait entré en négociations avec Guingamp pour attraperselon. Non, pas ça...Et là, c'est l'une des belles pioches du soir.est prêté par Swansea à Leeds pour la fin de saison. Je pose une pièce face à vous : lessont de retour en PL l'an prochain.La grosse série TV. Les Alessandrini à LA. Voilà, c'est fait,rejoint la MLS et les LA Galaxy avec Robbie Keane et Landon Donovan. La nuit américaine peut commencer et elle est prévue pour trois saisons.Hop, le sourire de, arrière gauche prêté par l' Ajax Norwich jusqu'à la fin de la saison., lui, file à Burnley . Un record de 15 millions d'euros mais surtout une annonce à la mi-temps du match contre Leicester , 0-0 pour l'instant.Jesé est bouillant et assure vouloir laisser «» à Las Palmas . Bon, ok, c'est mieux qu'à La Pachanga.Et le FC Porto qui balance ses restes en prêt. Résultat,retourne en Espagne , direction Leganés Un mec sans histoire, du potentiel, une gueule à la Shabani Nonda, Jorginho est arrivé à Sainté.Hop, ça remue un peu :quitte le Genoa et est prêté au Chievo Vérone, etest de retour !Comme prévu, le gros va se jouer du côté de Crystal Palace ce soir entre un départ attendu deet une arrivée potentielle de. Vous voulez de l'excitation ? On m'a parlé d'une nouvelle recrue à la Berrichonne qui arriverait dans quarante minutes. Identité à suivre.Bonne nouvelle, Sergio Conceiçao a faim après la défaite des siens à Lille (0-1). «» On va avoir à manger les gars !De son côté, le PSG prête une nouvelle fois. Cette fois, direction Boulogne-sur-Mer en National. Mouais.Alors que Florian Cadu s'apprête à grimper dans son live de ce gratin Liverpool-Chelsea s'amuse à parler avenir suret explique qu'il devra partir l'été prochain pour «» .Miam, Bordeaux officialise le prêt decomme prévu aussi. On veut du frisson, mince !Jamais déçu par Elderson Uwa, comme prévu. Le latéral nigérian de l'AS Monaco,, serait dans le viseur de Sochaux dans ces dernières heures.Merde, ça me brise le coeur ça par contre.a été sorti du groupe de Southampton par Claude Puel alors que lesjouent mardi soir à Swansea. Oui, l'histoire n'est pas terminé petit bonhomme, tu vas l'avoir ton transfert à WBA.On connaît nos classiques alors on picore en attendant lefinal : siva à Newcastle,(Everton) pourrait arriver à Crystal Palace qui se sera fait un mercato d'hiver de cochon. Sacré Sam putain.pourrait aussi quitter Bournemouth pour Hull City, à suivre.Je vous file un peu à manger avec de la Coupe de France : Lille a cogné Nantes (1-0), Bergerac a sorti Lens (2-0) et Châteauroux est en prolongations bordel ! Allez !Selon nos informations,est à l'écoute de n'importe quelle proposition.Il est là le petit tweet pour officialiser Salva.Hop, un petit espoir qui grimpe. Le milieu offensif de Sedan, vingt piges, file à Laval selon. Il aurait privilégié le temps de jeu avant de grimper dans le bus de la Ligue 1. Va petit.Messieurs, l'heure est grave et vous avez reconnu ce drapeau...va quitter la Ligue 1 et le Stade Rennais pour la douceur d'Hull City. La principale info est ailleurs : comment peut-il coûter neuf millions d'euros ?Je sens qu'on a besoin de reprendre un peu de force alors je vous laisse déguster ce que l'histoire nous a offert il n'y a pas si longtemps. Je ne suis pas là pour faire des cadeaux. Naples ) doit s'engager avec Empoli dans les prochaines minutes. On s'en fiche, le seul Omar , c'est Daf.Ce diable dedevrait quitter Rennes et est attendu à Lens dans les prochaines heures.Compris ?On retourne en Angleterre où Bournemouth préparerait un gros chèque pour racheterà Chelsea alors que le joueur vient d'être rappelé par les, oùest dans l'avion pour finalement rejoindre QPR en prêt et oùdevrait être prochainement officialisé son départ de Middlesbrough pour Sheffield Wednesday contre 12,5M€.La lessive nordiste continue et voilà un départ, celui depour Kayserispor. Arrivé en héros, reparti en prince déchu.Tiens, un revenant.est prêté jusqu'en juin 2018 à Cruzeiro.Allez, point culture et on souhaite un bon anniversaire à ce tas de tuyaux.Le point pré-apéro :aurait été vu à l'aéroport de Rennes alors qu'un intérêt de Hull City est dans les papiers,(Watford) aurait choisi de filer à Middlesbrough et on attend encore des nouvelles de. Donnez-nous un gros coup !Voilà ques'agace et on le comprend. Annoncé toute la journée en Angleterre, le défenseur sénégalais d'Anderlecht a reçu plusieurs messages racistes de la part des supporters belges.Au buzzer,rejoint Darmstadt en prêt. C'est terminé pour l'Allemagne. Jeu, set et match.Et qui se ramène au FCNA ? Hein, qui ? Bah ce vieux, prêté par l'Udinese jusqu'à la fin de la saison.Le Sporting s'agite à son tour et voilà qu', la gloire des Sables-d'Olonne, arrive en Corse pour remplacer Paul Cherruau qui devrait faire le chemin inverse vers le Paris FC.Un tweet d'abord avec cet artiste de Matt Le Tissier.Et Crystal Palace officialise enfin l'arrivée du milieu de l'Olympiakos,, pour treize millions d'euros.Benfica ramène sa gueule pour ce début de soirée et officialise le recrutement de(19 ans), l'arrière droite de la Sampdoria.Ciao Odion, ciao.Oui, incroyable mais vrai,a retrouvé un club et ce sera le Beitar Jérusalem. Il doit s'envoler dans la soirée après plusieurs mois d'interdiction de travail pour violences volontaires et port d'arme.On attaque la montée du Tourmalet. Et voilà quequitte Courtrai pour Créteil !ALERTE - Nouveau tacle assassin dusur la pauvre Pénélope Fillon qui aurait finalement touché 900.000€ au total. On s'en fiche, 900.000€, c'est moins que douze Morgan Sanson. Cassez-vous.Les bons coups de tonton Dyche. Burnley vient d'officialiser l'arrivée du milieu d'Aston Villa,BREAK - Dans quinze minutes, ma Berrichonne va écrire l'histoire contre Lorient. Donc instant silence et mémoire, merci.Allez, quelques nouvelles du sympathique, l'ex de Newcastle, qui a retrouvé la banane du côté d'Ipswich Town en Championship.Le retour de l'enfant prodige. Après six mois sans trop jouer à la Fiorentina, l'arrière droit néerlandaisest de retour au Vitesse Arnhem. Oui, une chanson va arriver.Les gâteaux du goûter :, la révélation amiénoise de la saison, devrait s'engager à Fulham dans les prochaines heures alors que le Monégasque,, pourrait être prêté à Rio Ave. Là, je suis rassasié.C'est l'heure de la désintox.n'ira nulle part selon Monchi les gars, ni au PSG, ni à l'OM. Le cours duvient de chuter.Juste un souci technique les mecs, on reprend, vous inquiétez pas. Etvient de débarquer à Leeds en prêt de Villarreal avec une petite option d'achat. On souffle.Petite pluie d'officialisations : le latéral brésilien de la Laziopart à l'AEK Athènes,est prêté par la Juventus à Willem II etest bien au Lokomotiv Moscou.Du coup, on fête ça comme ça.va devenir dingue ! Cinquième recrue pour le LOSC avec l'arrivée du défenseur international espoirs brésilienpour quatre ans et demi. Le bonhomme débarquera dans le Nord après la Copa America U20 mais bordel que c'est excitant tout ça.On me souffle dans l'oreillette que ce sera Shandong Luneng pour, où il retrouvera Papiss Cissé. Du coup, Newcastle entame les négociations avecC'est bon, on sort les mouchoirs.est à Moscou pour jouer avec les médecins. L'histoire de huit ans et demi avec Chelsea se termine donc dans le silence.Pendant ce temps, Sunderland vient de voir une troisième proposition rejetée pour. Oui, c'est ça un vrai forceur, un mec qui lâche jamais même quand il prend des tartes dans la gueule.On est tous dans cet état d'esprit à l'heure du goûter.Tiens, la Lazio se réveille à son tour et vient de vendre, deux matches de Série A cette saison, à Augsbourg.Il est là le scandale du jour. Pour la première fois depuis trente ans, un joueur vient d'être transféré de Bristol Rovers à Bristol City et il s'agit simplement du meilleur joueur des Rovers, le meilleur buteur Matty Taylor. Un choix sportif mais qui fout le bordel. Yes, de la baston un peu dans cette journée trop sage.Un peu d'espoir dans ce monde de brutes. Wolfsburg prête le jeuneà Stutgart pendant six mois. Chouette !Merci, la vie a sauvé. Direction Bergame pour six mois. Qu'on lui donne des bisous. Angleterre encore et toujours et encore et toujours, Watford prêteà l' Olympiakos jusqu'à la fin de la saison. Et, et, et....Et hop, le petit dernier. Alors que Cassano a refusé de bouger en Chine ces dernières heures, le milieu de Newcastle serait tombé d'accord selonavec Shanghai ou le Beijing Guoan sur un contrat de deux ans.Oh non, la fin de l'aventure entreet Brest . La sentence est irrévocable.? Présent.? Présent. Voilà, Darmstadt a bouclé son recrutement hivernal.Laisse moi Mouez, Mouez, Mouez. Direction Southampton pour six mois, comme prévu, pour le gardien de Nice Le Lopez-day continue. Cette fois, le LOSC présente, un Albanais de dix-huit ans qui va d'abord se faire les dents en réserve.Oui @ofwgkta, tu m'as eu. Et je suis sûr qu'Elderson Uwa est également touché.La bonne affaire : prêté depuis le début de saison par Bournemouth à Brighton,, quinze pions pour lesjusqu'ici, va rester dans le Sussex définitivement.Et vlan, on lève sa pinte à l'extinction de rumeur d'un départ de Ashley Young reste aussi. Merci José, t'es grand quand tu veux.Tiens, le Celta Vigo . Hop, un gosse de Brøndby dans le panier :pose ses valises en Galice.Toi, devant le mercato au bureau : «C'est une info pour vous les responsables de mes larmes de juillet., le beau gosse prêté par Benfica à Wolverhampton l'été dernier vient d'être refilé à Nottingham Forest pour six mois. Super, hein ?Pendant ce temps, le père de Callegari affirme tranquillement que le PSG a manqué de respect à son fils dans la la. Tout est sous contrôle.Bon, Stéphane Moulin a l'air d'être dur en affaires. Il vient d'annoncer quen'allait pas bouger d' Angers cet hiver. On l'a connaît la technique Slaven Bilić et on veut du buzz nous. Oh.Validé. Commel'avait avancé il y a deux jours, le défenseur de Sochaux , champion d'Europe U19, va quitter le club dans les prochaines heures pour rejoindre Stuttgart pour environ 2,5M€.Encore quelques trucs à bouffer en Angleterre , ça semble se compliquer pour un retour deen Angleterre mais jusque là, avec lui, c'est normal. Beau coup de la journée : Olympiakos ) s'apprêterait à passer une visite médicale avec Crystal Palace avant un transfert estimé à treize millions d'euros. Cash machine. Sunderland continue de s'agiter mais continue aussi de se faire refouler. Après un refus de Leicester pour Leonardo Ulloa David Moyes vient de prendre une porte dans la gueule de la part de Claude Puel pour un transfert de. On parlait quand même de douze millions de livres., le milieu de Watford , est actuellement entre Hull City et Middlesbrough . Et il n'aurait plus qu'à choisir sa future destination. Dans le même temps, Wigan continue ses emplettes et annonce l'arrivée en prêt deet, le duo des. C'est quoi ce pays ?Le Standard se réveille. Boum, l'arrivée du jeune défenseur malienToc, comme prévu,vient d'être prêté à l' Inter . Nouveau giocatore.Et ça continue dans le Nord.vient de débarquer pour trois ans et demi et quitte l'AS Monaco définitivement. Mieux, il cavale déjà sur le tapis roulant.Il nous reste dix heures ensemble, c'est désormais officiel. Du coup, je vais saccager ce qu'il reste de mes poumons quelques minutes et je reviens pour la fête. En attendant, je vous laisse avec Benjamin Mendy et c'est pas un cadeau.Des nouvelles de. Toujours rien qui avance car Liverpool ne souhaite pas bouger sur les plus de 20 millions d'euros demandés. Du coup, Crystal Palace recule.Info israëlo-américaine :quitte le Maccabi Tel-Aviv pour Philadelphie. Décisif.Arrivé sur le banc de Notts County début janvier,vient de s'enregistrer comme joueur. L'homme éternel.. Un an et demi après son départ pour le Shanghai Shenhua, l'attaquant sénégalais est de retour pour un prêt de six mois à Beşiktaş.Il y a quatre ans putain...Attention à l'indigestion. Après avoir prévenu sa fronde dans la matinée du côté de Leicester,vient d'entrer en négociations avec Sunderland qui vient de poser un peu moins de neuf millions d'euros pour le Chilien.Après Jesé, José. Cette fois, c'est le milieu de Mayence,, qui rejoint l'Espagne, direction Malaga pour six mois aussi. Quelle tête d'Anonymous.L'immense. Des nouvelles ? Bah le bonhomme va bien, sort de six mois au CSKA Moscou et a décidé de se casser. Direction l'Espagne pour six nouveaux mois au Sporting Gijon qui filera 1M€ à l'AS Monaco en échange.On attendait plus que le poster. Voilà,, l'ex du FC Nantes, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Angers.Une tournée de prêts :, le défenseur du Zénith, devrait être prêté six mois à Bordeaux alors que le milieu français de Naples,, file en stage à Pérouse.Et la Championship continue à sortir ses millions. Cette fois,annonce un accord trouvé entre Aston Villa et Brentford pour le buteur des. Oui, cette saison, Hogan a déjà planté 14 pions en 25 matches donc ça coûte un bras.Angleterre toujours,(QPR) serait à Moscou pour passer une visite médicale avec le Lokomotiv. Et surtout :va être lâché par la Lazio à QPR !Et vlan, Sochaux fracasse cette dernière journée du mercato. Oui, c'est lui, l'immensequi débarque pour un an et demi et quitte l'AJA. La fuite mais aussi un live vidéo. Vous êtes gâtés.Hop, fin de la pause fraîcheur. Alors, on reprend avec, amoureux des gros billets, qui serait dans les papiers pour quitter Aston Villa direction Nottingham Forest. La carrière avant tout.Je vois que tu suis @Vahiruascz. Alors cadeau pour toi :Oh Gabi ! Nom d'une pipe, c'est l'autre cote de la journée, un retour deen Angleterre. Wigan et Crystal Palace ont décidé de se battre depuis qu'il a rompu son contrat avec l'Anzhi.Etqui quitte les Rangers, mais où va ce monde les gars ? Où ? Direction Wigan, à 34 ans.On avance, on recule., lui, est bien à Londres pour bosser son arrivée à Palace.à Hull, c'est confirmé, le petit prêt de six mois. Pour le remplacer, l'Inter vise le défenseur australien Trent Sainsbury. Ok.L'aller-retour pourqui revient au PSV après avoir été prêté à Utrecht. Trop de concurrence selon les versions officielles.Zou :, l'ancien attaquant suédois de Palerme - quatre buts cette saison - débarque à Mayence. Avec la photo, chouette.On s'agite en Championship. Norwich devrait officialiser dans la journée la signature det, le joueur de Wigan, pour sept millions de livres alors que Leeds s'active pour arracher(Villarreal). Costaud.Officialisation allemande. Hambourg vient de présenter le défenseur brésilien(21 ans), recruté au Gremio Porto Alegre pour une somme qui danse autour de neuf millions d'euros.Autre, autre rumeur. Selon, le Portugais qui aura 34 berges le mois prochain vit ses derniers mois au Real et pourrait ensuite filer en Chine rejoindre Manuel Pellegrini au Hebei China Fortune.BREAKING NEWS !est grimpé dans un avion pour Londres. Selon le Celtic, c'est pour son genou. Selon le reste du monde, c'est pour faire sauter le chéquier de Chelsea. FOU.Le bébé Arnel Jakupovic de Middlesbrough file à Empoli. Oui, c'est comme un Apéricube, on regarde mais on croque pas.Donc t'es comme ça @Vahiruascz ? Juste avant la pause fraîcheur. Il n'y a qu'une vraie recrue.Il est là le prophète.Toi quand tu débarques à Las Palmas.L'OM n'est peut-être pas encore sorti du supermarché.annonce que la bande à Zubi discute encore pour récupérer le jeunede Bournemouth en prêt jusqu'à la fin de la saison. Mais les Anglais sont gourmands, classique.Hop, Slaven Bilić casse leet annonce que West Ham ne recrutera personne aujourd'hui. Plus d'humour.Oh, tiens. Bah il quitte Rennes pour rejoindre six mois le KAS Eupen en prêt. Journée bousculée.aurait claqué la porte à la tronche d'Antonio Conte et refusé un prêt avec option d'achat de Chelsea alors qu'il ne joue plus à l'Inter selon. La Chine lui fait maintenant les yeux doux. Tianjin et Jonathan.Chouette,va croquer un peu d'expérience et quitte Arsenal six mois pour rejoindre le VVV Venlo, leader de Eerste Divisie (D2 hollandaise).Hihi.Flûte, ça avait de la gueule sur le papier. Selonne viendra pas à Bordeaux. Tranquille, le colosse d'Elbeuf peut souffler.On se détend en circonstance avant le rush. Mamad', on pense à toi.ALERTE - Réunion au programme pour le transfert de Yannick Jadot dans les bras de Benoît Hamon aujourd'hui. #FirstNeverFollows, ou l'art de se la jouer Enrique Iglesias un 31 janvier. De Wigan au Rayo Vallecano, en prêt.Le rendez-vous des espoirs.quitte Valence pour City sur un lit de 300.000€.Modou tout doux. Des nouvelles de ce vieuxqui file de Sheffield Wednesday pour rejoindre Moreirense six mois en prêt.Bon, les gars, on est d'accord sur une chose. Il n'y a qu'un Papé et c'est lui.Brûlant aussi, Watford semble se chauffer pourqui est prêté à l' Ajax depuis l'été dernier et qui pourrait venir chauffer la cage desaprès la blessure de tonton Pantilimon.Non @GeorgeistheBest, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Avertissement verbal, hug cordial.Une petite rumeur pour la route. Leicester serait en négociation avancée avec l' Udinese pour le défenseur franco-malien. Les WAG, c'est donc ça en 2017. Déçu.Le président Younousse a parlé.Tac, tac. Le Barça refait dans la jeunesse et c'est le jeunequi devrait arriver du Penarol Montevideo. Montant : 1M€ plus quatre de bonus.Je sais que vous n'attendez qu'une chose dans cette longue journée : savoir où va terminer ce diable deAllez, une petite sucrerie pour vous : Franck a pris du ferme, ferme, ferme OFFICIEL. Lucien Favre tient enfin le mec qu'il ne connaît pas entre les mains. C'est fait pour Nice . Bon, pourquoi pas.WOW ! David, le roi, le seul, l'unique !et ses 37 berges reviennent à Universidad de Chile . YEEEEEEES !Alors, on le fait avec les Etalons. #TeamBurkinaPOINT INFO NAZE : Juventus ) file en prêt au PEC Zwolle. Il est temps de souffler un bon coup.Sans chemise, décontracté,gratte une prolongation à Séville jusqu'en 2020. Et Colombes entre en fête.La réponse d'Hanovre, vlan !arrive dans les cages en provenance d' Hoffenheim Il est là le premier frisson. Lille officialise l'arrivée d'qui débarque de l' Ajax comme prévu. 21 ans, deux semaines d'attente et sept millions d'euros. Superbe.Des nouvelles de, sans club depuis son départ de l' ETG . La légende vient de s'engager avec Alanyaspor pour dix-huit mois. Sexy.Boum.dégage de Middlesbrough et est prêté six mois en deuxième division espagnole. Oviedo pour lui. On s'en fiche ? Oui, c'est vrai.Et hop, le premier tweet de la journée. Le Bayer Leverkusen vient d'officialiser l'arrivée du jeune jamaïcain(19 ans) jusqu'ici à Genk. Numéro 9 sur le dos : «Allez, on fonce sur les officialisations. IL EST DE RETOUR ! Adebayor vient de retrouver un club après sa CAN avec le Togo . Direction la Turquie et l' Istanbul Basaksehir pour 18 mois.Petit point sur la nuit déjà : Pato a décidé de reflinguer sa carrière et s'est barré en Chine , au Tianjin Quanjian pour se loger dans la grosse touffe d' Axel Witsel Lucas Ocampos a filé au Milan AC. Juste de quoi bien se réveiller. Manolo Gabbiadini Naples ) devrait débarquer à Southampton , Ighalo ( Watford ) pourrait rejoindre les richous en Chine et Andrea Ranocchia Inter ) serait à Hull pour passer une visite médicale. Parfait tout ça.Bonjour à vous les gros ! Bon, l'heure est grave et excitante. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on a tous quelque chose en nous de Paul Piquard, plus connu sous le nom de Paul Mercapix . Petite pluie d'officialisations : le latéral brésilien de la Lazio part à l' AEK Athènes est prêté par la Juventus à Willem II etest bien au Lokomotiv Moscou