Retraite pour Olić

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On n'avait plus trop de nouvelles de lui.En voilà une qui ne va pas faire plaisir aux nostalgiques (sauf s'ils sont Lyonnais). Ivica Olić, ancien attaquant du Bayern Munich qui avait collé un triplé à l'OL en demi-finale de Ligue des champions en 2010, prend sa retraite. Âgé de 37 balais, l'avant-centre jouait depuis l'an dernier à Munich 1860, dont il n'a pas pu empêcher la relégation en troisième division. Avec 104 sélections et vingt pions marqués, il est le quatrième joueur le plus capé de sa sélection, et son cinquième meilleur buteur.Un mec qui mérite une belle retraite, donc.